Yazın cilt sağlığını korumanın doğal yolları

Güneş, deniz, kum… Yaz ayları cildimiz için keyifli olduğu kadar riskli de olabilir. Özellikle uzun süre güneş altında kalmak, ciltte kuruluk, lekelenme, erken yaşlanma ve güneş yanıklarına neden olabilir. Oysa birkaç basit önlemle yaz boyunca cildini koruyabilir, sağlıklı ve ışıltılı görünmesini sağlayabilirsin.

☀️ 1. Güneş Kremi Kullanmadan Dışarı Çıkma

En az 30 SPF içeren, suya dayanıklı ve geniş spektrumlu bir güneş kremi kullanmalısın.

Uygulamayı her 2-3 saatte bir yenilemek etkili koruma sağlar.

🌊 2. Deniz ve Havuz Sonrası Nem Takviyesi

Tuzlu su ve klor cildin doğal nem dengesini bozabilir.

Her yüzme sonrası temiz suyla duş alıp hafif, nemlendirici bir losyon kullanmayı ihmal etme.

🥤 3. Bol Su İç, Cildini İçten Besle

Cilt sağlığının en önemli destekçisi yeterli su tüketimidir.

Günde en az 2-2,5 litre su içmek, cildin elastikiyetini korur ve kuruluğu önler.

🍉 4. Yaz Meyveleri ile Cildine Antioksidan Takviyesi Yap

Karpuz, çilek, yaban mersini gibi antioksidan zengini meyveler cildi serbest radikallerden korur.

Cildin parlak ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur.

👒 5. Şapka ve Gözlük Kullan, Gölgeyi Tercih Et

Yüzünü ve göz çevreni korumak için geniş kenarlı şapka ve UV korumalı gözlük kullanmak önemlidir.

Güneşin en dik olduğu saatlerde (11:00 - 16:00) mümkünse gölge alanları tercih et.