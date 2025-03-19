Kardiyo nedir? Kardiyo teknikleri nelerdir?

Kardiyo nedir: Kardiyo kalp ve solunum hızınızı yükselten; kalbinizi, akciğerlerinizin ve dolaşım sisteminizin işlevini iyileştiren egzersizler bütünüdür. Aynı zamanda yağ yakmak, kilo kontrolü sağlayıp fitleşmek, dayanıklılığı artırmak ve stres atmak için de son derece faydalıdır.

Günlük hayatta evden çıkmadan da yapabileceğiniz bazı basit hareketlerde vardır.

İşte evde kolayca yapabileceğiniz o hareketler:

Mekik çekmek

Şınav çekmek

İp atlamak

Dans etmek

Bunların yanı sıra dışarıda yapacağınız bu hareketler de vücudumuzda daha fazla etki gösterecektir.

Tempolu yürüyüş

Koşu yapmak

Bisiklet sürmek

Yüzmek

İki kardiyo tekniği vardır:



1) Liss Kardiyo: Hafif tempolu düzeyde 40-50 dakika uygulanmalıdır Yüksek bir tempoda uygulanmadığından, yorgunluğunuzu atmanıza ve dinlenmenize yardımcı olacak bir antrenman tekniğidir . Uzun vadede uygulanması halinde kondisyon arttırmada da etkilidir.

2) HIIT Kardiyo: Aralıklı yüksek tempo ile uygulanır. Kısa sürede maksimum kalori yakımına ve metabolizma hızına ulaşmanızı sağlar. Doğru bir şekilde uygulanan HITT Kardiyo antrenmanları için 15 dakikalık kısa bir süre dahi etkili sonuçlar meydana getirir.

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