Bel ağrısını destekleyen pilates hareketleri

Bel ağrısı günlük yaşamda hareket etmeyi, uzun süre oturmayı veya ayakta kalmayı zorlaştırabilir. Düzenli ve kontrollü egzersiz ise bel çevresindeki kasların çalıştırılmasına, hareketliliğin korunmasına ve vücudun daha dengeli kullanılmasına yardımcı olabilir. Pilates, nefes ve kontrollü hareketi bir araya getirdiği için bel bölgesini destekleyen egzersizlerden bazılarını günlük rutine dahil etmek mümkün olabilir.

Ancak her bel ağrısının nedeni aynı değildir. Bu nedenle hareketler sırasında ağrının arttığı durumlarda egzersize devam etmek yerine bir sağlık profesyoneline danışmak önemlidir.

Pelvik tilt

Sırt üstü yere uzanın ve dizlerinizi bükerek ayak tabanlarınızı yere yerleştirin. Kollarınızı vücudunuzun yanında tutun. Nefes verirken karın bölgenizi hafifçe aktive ederek belinizin zemine yaklaşmasını sağlayın. Ardından kontrollü şekilde başlangıç pozisyonuna dönün.

Bu hareket, pelvisin kontrollü şekilde hareket ettirilmesine ve bel bölgesinin farkındalığının artırılmasına yardımcı olabilir.

Cat-Cow

Elleriniz omuzların, dizleriniz kalçaların altında olacak şekilde dört ayak pozisyonuna geçin. Nefes alırken göğsünüzü hafifçe öne açıp omurganızı kontrollü şekilde hareket ettirin. Nefes verirken sırtınızı yuvarlayarak başınızı ve kuyruk sokumunuzu hafifçe içeri doğru yönlendirin.

Hareket sırasında hızlı geçişler yapmak yerine omurganın hareketini kontrollü şekilde takip edin.

Bird Dog

Dört ayak pozisyonundan başlayın. Karnınızı hafifçe aktif tutarak bir kolunuzu öne, karşı taraftaki bacağınızı geriye doğru uzatın. Gövdenizin sağa veya sola dönmesine izin vermeden birkaç saniye pozisyonu koruyun ve başlangıç pozisyonuna dönün. Ardından diğer tarafı uygulayın.

Bird Dog, gövde stabilitesini geliştirmeye ve kol ile bacak hareket ederken gövdenin kontrol edilmesine yardımcı olabilir.

Glute Bridge

Sırt üstü yatın ve dizlerinizi bükerek ayaklarınızı yere yerleştirin. Ayaklarınızı kalça genişliğinde açın. Karnınızı hafifçe aktive ettikten sonra kalçanızı kontrollü şekilde yerden kaldırın. Omuzlardan dizlere doğru düz bir hat oluşturmaya çalışın. Birkaç saniye bekledikten sonra kalçanızı yavaşça yere indirin.

Kalça kaslarının çalıştırılması, günlük hareketlerde yükün daha dengeli paylaşılmasını destekleyebilir.

Dead Bug

Sırt üstü uzanın. Kalça ve dizlerinizi yaklaşık 90 derece bükerek bacaklarınızı kaldırın. Kollarınızı tavana doğru uzatın. Belinizi aşırı şekilde çukurlaştırmadan bir kol ve karşı taraftaki bacağı kontrollü şekilde yere doğru yaklaştırın. Başlangıç pozisyonuna dönerek diğer tarafı uygulayın.

Hareket boyunca gövdenizi sabit tutmaya ve hareketi belinizden değil kalça ve omuz eklemlerinizden gerçekleştirmeye odaklanın.

Knee Folds

Sırt üstü yatıp dizlerinizi bükün ve ayaklarınızı yere yerleştirin. Karnınızı hafifçe aktif tutarak bir ayağınızı yerden kaldırıp dizinizi kalçanızın üzerine doğru getirin. Ayağınızı kontrollü şekilde tekrar yere indirin ve diğer bacakla tekrarlayın.

Bu hareket, bacaklar hareket ederken pelvis ve gövde kontrolünü korumayı öğrenmeye yardımcı olabilir.

Yan yatışta bacak kaldırma

Yan tarafınıza uzanın ve başınızı kolunuzla destekleyin. Bacaklarınızı üst üste yerleştirin. Üstteki bacağınızı kontrollü şekilde yukarı kaldırıp indirin. Hareket sırasında gövdenizin geriye doğru dönmesine izin vermeyin.

Kalça çevresindeki kasların çalıştırılması, pelvisin hareket sırasında daha kontrollü olmasına katkı sağlayabilir.

Pilates hareketlerinde nelere dikkat edilmeli?

Bel ağrınız varken egzersiz yaparken hareketleri hızlı ve zorlayıcı şekilde uygulamak yerine kontrollü bir tempo tercih edin. Nefesinizi tutmamaya, hareket sırasında gövdenizin kontrolünü kaybetmemeye ve ağrıyı artıran pozisyonlardan kaçınmaya dikkat edin.

Özellikle egzersiz sırasında ortaya çıkan ağrı giderek artıyorsa hareketi bırakmak gerekir. Ani ve şiddetli başlayan bel ağrısı, bacaklara yayılan ağrı, uyuşma veya güç kaybı gibi belirtiler varsa egzersiz yapmak yerine sağlık profesyonelinden değerlendirme almak daha doğru olacaktır.

Pilates, bel ağrısı yaşayan herkes için aynı şekilde uygulanabilecek bir yöntem değildir. Hareketlerin seçimi ve yoğunluğu kişinin mevcut durumuna göre değişebilir.

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