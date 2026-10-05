Bird dog hareketi nasıl yapılır? Ne işe yarar?

Bird dog, dört ayak pozisyonunda uygulanan ve karşı kol ile bacağın aynı anda uzatılmasına dayanan bir egzersizdir. Hareket sırasında gövdenin sabit tutulması gerektiği için denge, koordinasyon ve merkez bölgenin kontrolünü geliştirmeye yönelik antrenmanlarda kullanılabilir. Ekipman gerektirmemesi de hareketi evde yapılan egzersizler için uygun seçeneklerden biri haline getirir.

Bird dog hareketi hangi kasları çalıştırır?

Bird dog hareketinde karın ve bel çevresindeki kaslar gövdeyi sabit tutmak için çalışır. Kalça kasları ve omuz çevresindeki kaslar da kol ve bacağın uzatılması sırasında harekete katkı sağlar.

Hareketin temel amacı yalnızca kol ve bacağı kaldırmak değil, bu sırada gövdenin dengesini korumaktır. Bu nedenle bird dog sırasında karın bölgesini kontrollü tutmak ve belin gereğinden fazla hareket etmesine izin vermemek önemlidir.

Bird dog hareketi nasıl yapılır?



Eller omuzların altında, dizler kalçaların altında olacak şekilde dört ayak pozisyonu alın.

Başınızı nötr pozisyonda tutarak yere bakın.

Karnınızı hafifçe aktif hale getirin ve gövdenizi sabit tutun.

Bir kolunuzu öne doğru uzatırken karşı taraftaki bacağınızı geriye doğru uzatın.

Kol ve bacağı gövdeyle aynı hizada tutmaya çalışın.

Birkaç saniye kontrollü şekilde bekledikten sonra başlangıç pozisyonuna dönün.

Diğer kol ve bacakla aynı hareketi tekrarlayın.



Bird dog yaparken nelere dikkat edilmeli?

Bird dog sırasında kol ve bacağı mümkün olduğunca yükseğe kaldırmak yerine gövdeyi sabit tutmaya odaklanmak gerekir. Bacağı fazla yukarı kaldırmak belin çukurlaşmasına, kolu gereğinden fazla kaldırmak ise omuz ve gövde pozisyonunun bozulmasına neden olabilir.

Hareket boyunca kalçaların sağa veya sola dönmemesi ve belin kontrolünü kaybetmemesi önemlidir. Özellikle başlangıç seviyesinde hareketi yavaş yapmak, dengeyi korumayı kolaylaştırabilir.

Bird dog hareketi neden zorlaşabilir?

Bird dog basit görünmesine rağmen aynı anda denge, koordinasyon ve gövde kontrolü gerektirir. Kol ve bacak uzatıldığında destek noktalarının azalması, gövdenin dengesini korumayı zorlaştırabilir.

Hareket sırasında sürekli olarak dengenizi kaybediyorsanız önce yalnızca bir kolu veya bir bacağı uzatarak çalışabilir, daha sonra karşı kol ve bacağı birlikte hareket ettirmeye geçebilirsiniz.

Bird dog hangi antrenmanlarda kullanılabilir?

Bird dog; evde yapılan antrenmanlarda, merkez bölge çalışmalarında ve denge-koordinasyon odaklı egzersizlerde kullanılabilir. Isınma bölümünde veya antrenmanın ana bölümünde, kişinin seviyesine uygun tekrar ve sürelerle programa eklenebilir.

Hareketten alınan verimi artırmak için daha hızlı yapmak yerine kontrollü ve dengeli bir şekilde uygulamak önemlidir.

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