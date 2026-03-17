Omurga kaslarını güçlendiren pilates egzersizleri

Omurga kaslarını güçlendiren temel pilates egzersizleri

Omurga, vücudumuzun merkezi ve duruşumuzun temelidir. Pilates, hem omurga çevresindeki kasları güçlendirmek hem de esnekliği artırmak için ideal bir yöntemdir. İşte evde veya stüdyoda uygulayabileceğiniz temel pilates egzersizleri:

1. Pelvic Curl (Pelvik Kaldırma)

Sırtüstü yatın, dizlerinizi bükün ve ayaklarınızı yere basın. Nefes alırken omurganızı tek tek yerden kaldırın, nefes verirken indirin. Bu hareket, bel ve kalça kaslarını güçlendirir.

2. Cat-Cow (Kedi-İnek)

Dört ayak pozisyonunda sırtınızı nefesle yukarı ve aşağı hareket ettirin. Bu, omurga mobilitesini artırır ve esnekliği destekler.

3. Swimming (Yüzme)

Karın ve sırt kaslarınızı çalıştırmak için kollarınızı ve bacaklarınızı yerden hafifçe kaldırıp karşılıklı hareket ettirin. Omurga stabilitesini güçlendirir.

4. Spine Stretch Forward (Omurga Esnetme)

Oturur pozisyonda bacaklarınızı düz uzatın. Nefes verirken öne doğru eğilin ve omurganızı tek tek esnetin. Sırt kaslarını uzatır ve esnekliği artırır.

5. Plank (Düz Tahta)

Kollar ve ayak parmakları üzerinde durun, karın ve sırt kaslarını sıkın. Omurga stabilitesi ve core gücü için temel bir egzersizdir.

İpucu: Her hareketi kontrollü ve nefesle eşleştirerek yapın. Haftada 3-4 kez uygulamak, omurga sağlığınızı destekler ve duruşunuzu iyileştirir.

