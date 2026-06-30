Pilates yaparken en sık yapılan hatalar nelerdir?

Pilates yaparken doğru teknik neden önemlidir?

Pilates, yalnızca hareketleri tamamlamaya odaklanan bir egzersiz sistemi değildir. Hareketlerin kontrollü, akıcı ve doğru teknikle uygulanması pilatesin temel prensipleri arasında yer alır.

Yanlış uygulanan hareketler hedef kasların yeterince çalışmamasına neden olabilir. Bu nedenle hareket kalitesini ön planda tutmak, tekrar sayısından daha önemlidir.

1. Nefesi kontrol etmemek

Pilatesin en önemli unsurlarından biri doğru nefes tekniğidir. Egzersiz sırasında nefesi tutmak veya düzensiz nefes almak hareketlerin kontrolünü zorlaştırabilir.

Doğru nefes kullanımı:

Hareketlerin daha akıcı yapılmasına yardımcı olabilir.

Core kaslarının daha etkili çalışmasını destekleyebilir.

Konsantrasyonu artırabilir.

2. Hareketleri hızlı yapmak

Pilates, kontrollü ve bilinçli hareketlerden oluşur. Hareketleri hızlandırmak yerine her aşamayı kontrollü şekilde uygulamak kasların daha verimli çalışmasına katkı sağlar.

Kaliteli bir tekrar, çok sayıda aceleyle yapılan tekrardan daha faydalı olabilir.

3. Core kaslarını aktif kullanmamak

Pilatesin temel amacı karın, bel ve pelvis çevresindeki core kaslarını etkin şekilde kullanmaktır.

Karın bölgesini aktif tutmadan yapılan hareketlerde vücut kontrolü azalabilir ve egzersizin verimi düşebilir.

4. Yanlış duruş pozisyonu

Baş, boyun, omurga ve pelvis hizasının korunması pilates sırasında büyük önem taşır.

Özellikle;

Omuzları gereğinden fazla kaldırmak,

Bel boşluğunu kontrol edememek,

Boynu gereksiz şekilde zorlamak

hareketlerin etkinliğini azaltabilir.

5. Esnemeyi ihmal etmek

Pilates yalnızca kuvvet değil, aynı zamanda esneklik kazandırmayı da hedefler.

Antrenman öncesinde uygun bir ısınma yapmak ve sonrasında hafif esneme hareketleri uygulamak kasların rahatlamasına yardımcı olabilir.

6. Seviyeye uygun olmayan hareketleri denemek

İleri seviye hareketlere erken geçmek doğru bir yaklaşım değildir.

Önce temel hareketlerin tekniğini öğrenmek, ardından zorluk seviyesini kademeli olarak artırmak daha güvenli ve sürdürülebilir bir gelişim sağlar.

7. Düzenli çalışmamak

Pilatesten fayda görebilmek için süreklilik önemlidir.

Haftada birkaç gün düzenli yapılan çalışmalar, uzun aralar verilen yoğun antrenmanlardan daha verimli olabilir.

8. Ağrıya rağmen egzersize devam etmek

Egzersiz sırasında kasların çalıştığını hissetmek normaldir. Ancak keskin veya şiddetli ağrı hissedildiğinde hareketi zorlamamak gerekir.

Devam eden ağrılarda egzersizi bırakmak ve gerekirse bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir.

Pilatesi daha verimli yapmak için öneriler

Pilates antrenmanlarınızdan daha fazla verim almak için şu noktalara dikkat edebilirsiniz:

Hareketleri yavaş ve kontrollü uygulayın.

Nefes ritmini hareketlerle uyumlu hale getirin.

Core kaslarını aktif kullanmaya odaklanın.

Hareket kalitesini tekrar sayısından ön planda tutun.

Kendi seviyenize uygun egzersizlerle ilerleyin.

Düzenli antrenman yapmayı alışkanlık haline getirin.

Egzersiz öncesinde ısınmayı, sonrasında ise esnemeyi ihmal etmeyin.

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