Akşam yemeğinde hafif ama doyurucu: Sindirimi kolay 6 tarif önerisi

Gece geç saatlerde ağır yemekler yemek, sindirim sistemini zorlayabilir ve uyku kalitesini düşürebilir. Peki hem hafif hem de doyurucu akşam yemekleri nasıl hazırlanır? İşte sindirimi kolaylaştıran 6 lezzetli öneri:

1. Izgara sebzeler ve yoğurtlu sos

Renkli sebzeleri ızgarada pişir, yanına hafif bir yoğurt sos ekle. Hem lif hem probiyotik desteği sağlar.

2. Tavuklu kinoa salatası

Protein ve kompleks karbonhidratı bir arada alabileceğin, hafif ama besleyici bir seçenek.

3. Sebzeli mercimek çorbası

Sindirim dostu lif kaynağı, akşamları mideyi yormadan tokluk sağlar.

4. Zeytinyağlı enginar veya kabak dolması

Hafif zeytinyağlılar, akşam öğünleri için sindirimi kolaylaştıran ideal seçeneklerdir.

5. Izgara balık ve buharda brokoli

Omega-3 zengini balık ve vitamin dolu sebzeler, akşam yemeğinde harika bir ikili.

6. Yoğurtlu nohut salatası

Bitkisel protein ve probiyotiği bir araya getiren basit ama doyurucu bir tarif.

👉🏼 "SPOR SONRASI SOĞUMA HAREKETLERİ" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...