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Bayram sofralarında sağlığı elden bırakma!

Bayram, sevdiklerimizle bir araya gelmenin ve sofraların bereketini paylaşmanın zamanı. Ama sağlığını unutmadan! Küçük dokunuşlarla hem lezzeti hem dengeli beslenmeyi birlikte yaşayabilirsin.

Sağlıklı Beslenme Haberleri 05 Haziran 2025 13:42 Güncellenme: 05 Haziran 2025 Perşembe 13:42
Bayram sofralarında sağlığı elden bırakma!

Kurban Bayramı sofraları, hepimizi çocukluğumuza götüren o mis kokulu yemeklerle dolu. Ancak bol etli, ağır yemeklerin arasında bedenimizin dengesini korumayı da unutmamak gerekiyor. İşte hem keyifle yiyip hem de sağlığını koruman için birkaç öneri:

🥗 Dengeyi tabağında kur: Etin yanına bol yeşillikli bir salata veya zeytinyağlı sebzeler ekle. Lifler, sindirim sistemine destek olur.

🍽️ Porsiyon kontrolü: Bayram tadında kalsın, abartıya kaçmasın. Her şeyi tat ama kararında.

🔥 Pişirme yöntemine dikkat: Kızartma yerine ızgara, haşlama veya fırında pişirme hem daha hafif hem daha sağlıklı.

🍰 Tatlıyı hafiflet: Şerbetli tatlılar yerine meyve veya sütlü tatlıları tercih edebilirsin.

🚶 Hareketi unutma: Bayram ziyaretlerinde kısa yürüyüşler sindirimine yardımcı olur, enerjini dengeler.

Unutma, bayramda bedenini ihmal etmek zorunda değilsin. Minik farkındalıklarla hem sağlık hem lezzet dolu bir bayram seninle olsun!

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