Bayram sofralarında sağlığı elden bırakma!

Kurban Bayramı sofraları, hepimizi çocukluğumuza götüren o mis kokulu yemeklerle dolu. Ancak bol etli, ağır yemeklerin arasında bedenimizin dengesini korumayı da unutmamak gerekiyor. İşte hem keyifle yiyip hem de sağlığını koruman için birkaç öneri:

🥗 Dengeyi tabağında kur: Etin yanına bol yeşillikli bir salata veya zeytinyağlı sebzeler ekle. Lifler, sindirim sistemine destek olur.

🍽️ Porsiyon kontrolü: Bayram tadında kalsın, abartıya kaçmasın. Her şeyi tat ama kararında.

🔥 Pişirme yöntemine dikkat: Kızartma yerine ızgara, haşlama veya fırında pişirme hem daha hafif hem daha sağlıklı.

🍰 Tatlıyı hafiflet: Şerbetli tatlılar yerine meyve veya sütlü tatlıları tercih edebilirsin.

🚶 Hareketi unutma: Bayram ziyaretlerinde kısa yürüyüşler sindirimine yardımcı olur, enerjini dengeler.

Unutma, bayramda bedenini ihmal etmek zorunda değilsin. Minik farkındalıklarla hem sağlık hem lezzet dolu bir bayram seninle olsun!

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