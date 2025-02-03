Bu Besinlerin En Yüksek Vitamin C İçeren Besinler Olduğu Biliyor musun?

1. Kuşburnu

Kuşburnu, Vitamin C içeriği açısından en zengin kaynaklardan biridir. 100 gram kuşburnu, yaklaşık 1000 mg Vitamin C içerir. Bu, günlük ihtiyacınızın çok daha fazlasıdır!

2. Kivi

Kivi, 100 gramında yaklaşık 90 mg Vitamin C içerir. Ayrıca, kivi yüksek miktarda lif, potasyum ve antioksidanlar sağlar.

3. Çilek

Çilek de yüksek miktarda Vitamin C sunar. 100 gram çilek, yaklaşık 59 mg Vitamin C içerir. Aynı zamanda düşük kalorili ve lif açısından zengindir.

4. Portakal ve Diğer Narenciye Meyveleri

Portakal, limon, greyfurt ve mandalina gibi narenciye meyveleri, Vitamin C kaynağı olarak çok popülerdir. 100 gram portakal yaklaşık 53 mg Vitamin C içerir. Narenciye meyveleri bağışıklık sistemini güçlendirmede etkilidir.

5. Brokoli

Brokoli, hem Vitamin C hem de lif, folat ve diğer antioksidanlar açısından oldukça zengindir. 100 gram brokoli, yaklaşık 89 mg Vitamin C içerir.

6. Kırmızı Biber

Kırmızı biber, Vitamin C açısından en zengin sebzelerden biridir. 100 gram kırmızı biber, yaklaşık 127 mg Vitamin C içerir. Ayrıca, A vitamini de sağlar.

7. Yeşil Biber

Yeşil biber de oldukça iyi bir Vitamin C kaynağıdır ve 100 gramında yaklaşık 80 mg Vitamin C bulunur.

8. Brüksel Lahanası

Brüksel lahanası, Vitamin C açısından zengin bir başka sebzedir. 100 gram brüksel lahanası yaklaşık 85 mg Vitamin C içerir.

9. Papaya (Papaya Meyvesi)

Papaya, tropikal meyveler arasında en fazla Vitamin C içerenlerden biridir. 100 gram papaya yaklaşık 60 mg Vitamin C içerir.

10. Ananas

Ananas da iyi bir Vitamin C kaynağıdır. 100 gram ananas, yaklaşık 47 mg Vitamin C içerir ve bu meyve aynı zamanda sindirimi destekleyen enzimler içerir.

11. Mango

Mango, zengin Vitamin C içeriği ile tanınır. 100 gram mango, yaklaşık 36 mg Vitamin C içerir ve bu tropikal meyve aynı zamanda A vitamini ve lif sağlar.

12. Ispanak ve Diğer Yeşil Yapraklı Sebzeler

Ispanak ve diğer yeşil yapraklı sebzeler de Vitamin C içerir, ancak genellikle meyvelere göre daha azdır. 100 gram ıspanak yaklaşık 28 mg Vitamin C içerir.

13. Domates

Domates, Vitamin C kaynağı olmasının yanı sıra, likopen gibi antioksidanlar da içerir. 100 gram domates yaklaşık 14 mg Vitamin C içerir.

14. Kavun (Melon)

Kavun, özellikle yaz aylarında tüketilen, Vitamin C bakımından zengin bir meyvedir. 100 gram kavun yaklaşık 36 mg Vitamin C içerir.

👉🏼 1 DAKİKADA BACAK EGZERSİZİ VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...