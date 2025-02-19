Çok meyve tüketmek zararlı mı? İşte vücudumuzdaki etkileri...

Meyveler ve sebzeler içerdikleri vitamin ve mineraller sebebiyle sağlıklı beslenmede büyük bir öneme sahipler. Ancak meyveler içerdikleri şeker dolayısı ile abartılı tüketilmemesi gereken besinlerdir. Meyvelerin sağladığı enerji vücutta harcanamadığında yağa dönüşürler. Bu da kilo alımına sebep olur.

Fazla meyve tüketimi bunlara sebep olabilir:

1. Aşırı şeker alımı:

Meyveler doğal şekerler(fruktoz) içerirler. Doğal bir şeker olan fruktoz fazla miktarda alındığında vücutta yağ birikimi söz konusu olabilir. Fazla fruktoz alımı karaciğer yağlanmasına sebep olabilir. Özellikle de meyveler meyve suyu ya da smoothie olarak tüketildiklerinde sağlık riskleri artıyor. 2013 yılında Harvard Sağlık Okulu'nda yapılmış bir araştırmaya ve son yıllarda yapılan başka araştırmalara göre meyve suyunun diyabet riskini artırdığı tespit edilmiştir.

2. Diş sağlığı:

Limon, greyfurt, portakal gibi asidik meyvelerin fazla tüketilmesi diş minesine zarar verebilir.

3. Sindirim problemleri:

Meyveler lif bakımından oldukça zengindirler ancak aşırı lif alımı kişide şişkinlik, gaz ve ishal gibi problemlere sebep olabilir.

Meyve tüketirken nelere dikkat edebilirsiniz?

Dengeli tüketim sağlıklı bir beslenme için oldukça önemlidir.

Şeker alımını sınırlandırmak için düşük şeker içeriğine sahip meyveleri tercih edebilirsiniz. Örneğin; çilek, karpuz, yaban mersini, elma.

Meyveleri işlenmiş değil taze olarak tüketin.

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