Denizden çıkınca tüketebileceğiniz 5 sağlıklı gıda

Özellikle çok sıcak bir günde denizde uzun süre vakit geçirildiğinde, terleme ve tuz kaybı nedeniyle vücudun su-tuz (elektrolit) dengesi bozulabilir. Bu durum; halsizlik, baş ağrısı, kas krampları ve düşük tansiyon gibi etkiler yaratabilir. Bu nedenle, denizden çıktıktan sonra sadece su içmek değil, doğru besinlerle mineral kaybını da yerine koymak çok önemlidir.

1. Bol Su

Denizde tuzlu su ve terleme sebebiyle kaybettiğimiz su miktarını gün içinde yavaş yavaş ama bol su tüketerek tekrar kazanabiliriz.

2. Maden Suyu

İçeriğindeki sodyum, magnezyum ve bikarbonat ile mineral kaybını dengeler.

Tansiyonu düzenlemeye yardımcı olur.

3. Ayran

Yoğurttan gelen probiyotikler sindirimi desteklerken, eklenen tuz sodyum eksikliğini kapatır.

Sıvı kaybını telafi etmekte çok etkilidir.

4. Meyve

Meyveler su, potasyum ve doğal şeker sağlar.

hem sıvı hem de vitamin desteği sunar.

5. Kuruyemiş

Sağlıklı yağ ve magnezyum alınımına destek olur.

Gün içinde kaybedilen enerjiyi geri kazanmamızı sağlar.

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