Doğal Ve İşlenmemiş Gıdalarla Sindirim Sisteminizi Düzenleyebileceğinizi Biliyor musunuz?

Paleo diyetinin temel prensibi, atalarımızın beslenme biçimini sürdürmeye dayanır. Paleotik dönemde insanlar avcı-toplayıcı olarak yaşıyorlardı ve doğal, işlenmemiş gıdalar tüketiyorlardı. "Taş Devri Diyeti" de denilen Paleo diyeti; et, balık, meyve, sebze, kuruyemiş ve tohumlardan oluşan bir beslenme düzenini içeriyor.

1. Paleo, diğer adıyla Taş Devri Diyeti

Bu diyet, Amerikalı Gastroenterolog Walter Lyle Voegtlin'in Taş Devri Diyeti adlı kitabıyla birlikte ortaya çıkmış ve ismini insan türüne ait ilk izlerin görüldüğü Paleolitik Çağ'dan almıştır. 2000'lerin başında ise büyük bir popülerlik kazanmıştır. Bu diyet aynı zamanda, "Taş Devri Diyeti", "avcı-toplayıcı diyeti" ve "mağara adamı diyeti" gibi adlandırılmalarla da anılıyor.

Paleo diyeti, bu dönemdeki insanların beslenme biçimini modern yaşamla uyumlu bir şekilde yeniden oluşturmayı amaçlıyor. Hedef, işlenmiş gıdalardan, şekerden, tahıllardan ve süt ürünlerinden kaçınarak daha doğal ve sağlıklı bir beslenme şekline geçmektir.

2. Paleo Diyetinde tüketilmesi önerilen bazı gıdalar:

1. Et ve Balık

Paleo diyetinin temelinde et ve balık yer alır. Vücudumuzun evrimsel olarak et ve protein ağırlıklı beslenmeye uygun olduğu kabul edilir. Ancak, etlerin doğal ve sağlıklı kaynaklardan (örneğin, otla beslenen hayvanlardan) olması tercih edilir.

Kırmızı et: Sığır, kuzu, koyun

Beyaz et: Tavuk, hindi

Balık: Özellikle omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan somon, sardalya, ton balığı

Deniz ürünleri: Karides, istiridye, midye

2. Meyve ve Sebzeler

Paleo diyetinde meyve ve sebzeler büyük bir yer tutar. Özellikle düşük glisemik indeksli, vitamin ve mineral açısından zengin sebzeler tercih edilir.

Yeşil yapraklı sebzeler: Ispanak, lahana, pazı, roka

Sebzeler: Kabak, brokoli, karnabahar, biber, havuç, mantar

Meyveler: Elma, armut, yaban mersini, çilek, muz, portakal (ama meyve alımı ölçülü olmalıdır, çünkü yüksek şeker içerebilir)

3. Kuruyemişler ve Tohumlar

Kuruyemişler ve tohumlar, sağlıklı yağlar, protein ve lif bakımından zengindir. Ancak, yüksek kalorili oldukları için porsiyonlara dikkat edilmelidir.

Fındıklar: Badem, ceviz, fıstık, kaju

Tohumlar: Chia tohumu, keten tohumu, kabak çekirdeği, ayçiçeği tohumu

4. Sağlıklı Yağlar

Paleo diyetinde işlenmiş yağlardan kaçınılır, bunun yerine sağlıklı doğal yağlar tercih edilir.

Zeytinyağı: En sağlıklı yağlardan biri olup, özellikle yemeklerde kullanılır.

Avokado yağı: Yüksek ısıda pişirme için uygun bir yağdır.

Tereyağı (organik ve doğal): Az miktarda kullanılabilir.

5. Yumurtalar

Yumurtalar, protein ve sağlıklı yağlar bakımından zengindir ve paleo diyeti için mükemmel bir besin kaynağıdır. Serbest dolaşan tavuklardan alınan yumurtalar tercih edilir.

Yumurta: Özellikle organik, serbest dolaşan tavuklardan alınan yumurtalar daha sağlıklıdır.

6. Fermente Gıdalar

Fermente gıdalar, ba��ırsak sağlığına faydalı probiyotikler içerir. Paleo diyeti, süt ürünlerini sınırladığı için, fermente sebzeler ve bazı fermente içecekler önerilebilir.

Fermente sebzeler: Lahana turşusu, kimchi, fermente lahana

Kombucha: Probiyotik özelliklere sahip, şekerden kaçınılarak yapılan fermente bir içecek

7. İçecekler

Paleo diyeti, şekerli içeceklerden ve işlenmiş içeceklerden kaçınmayı önerir. Bunun yerine doğal içecekler tercih edilir.

Su: En önemli içecek, bol su içmek önerilir.

Yeşil çay: Antioksidanlar açısından zengin ve sağlıklıdır.

Kahve: Şekersiz ve kremasız tüketilmesi tavsiye edilir.

Paleo Diyetinde Kaçınılması Gereken Gıdalar

Tahıllar: Buğday, arpa, yulaf, çavdar gibi tahıllar paleo diyetinde yer almaz. Çünkü bu gıdalar işlenmiş karbonhidratlar içerir ve sindirimi zor olabilir.

Baklagiller: Fasulye, nohut, mercimek gibi baklagiller, sindirimi zorlayabilir ve vücutta iltihaplanma yapabilir.

Süt ve Süt Ürünleri: Çoğu paleo diyeti, süt ve süt ürünlerini dışlar. Ancak, bazı versiyonlar fermente süt ürünlerini (örneğin, yoğurt ve kefir) sınırlı olarak kabul edebilir.

İşlenmiş Gıdalar: Şeker, tatlandırıcılar, hazır yemekler ve katkı maddeleri içerikli gıdalar paleo diyetinde yer almaz.

İşlenmiş Yağlar: Margarine ve endüstriyel şekilde işlenmiş bitkisel yağlardan (örneğin, soya yağı) kaçınılır.

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