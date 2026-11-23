Esneme hareketleri duruşu nasıl etkiler?

Gün içerisinde uzun süre oturmak, bilgisayar veya telefon kullanmak ve hareketsiz kalmak vücudun doğal duruşunu olumsuz etkileyebilir. Özellikle boyun, omuz, sırt ve kalça çevresindeki kaslarda gerginlik oluşabilir. Bu durum zamanla öne eğik omuzlar, başın öne doğru konumlanması ve sırt bölgesinde kamburlaşma gibi duruş değişikliklerine katkıda bulunabilir.

Esneme hareketleri, gergin kasların rahatlamasına ve eklemlerin hareket açıklığının korunmasına yardımcı olur. Düzenli esneme sayesinde vücudu daha rahat hareket ettirmek ve günlük aktiviteler sırasında daha dengeli bir duruş sergilemek mümkün olabilir.

Ancak esneme egzersizleri tek başına her duruş bozukluğunu düzeltmez. Özellikle yapısal nedenlerden kaynaklanan duruş problemlerinde farklı egzersizlere ve kişiye özel bir programa ihtiyaç duyulabilir.

Duruşu destekleyen 5 esneme hareketi

Duruşun iyileştirilmesine yardımcı olmak için özellikle göğüs, omuz, sırt, boyun ve kalça çevresindeki kaslara yönelik esneme hareketleri tercih edilebilir.

1. Göğüs kası esnetme

Bir kapı aralığında durarak dirseklerinizi omuz hizasında kapı kenarına yerleştirin. Bir ayağınızı öne alarak gövdenizi yavaşça ileri doğru hareket ettirin. Göğüs bölgesinde hafif bir gerilme hissedene kadar pozisyonu koruyun. Bu hareket, öne doğru kapanan omuzların rahatlamasına yardımcı olabilir.

2. Kedi-inek hareketi

Dört ayak pozisyonuna geçin. Nefes alırken sırtınızı hafifçe aşağı indirip göğsünüzü öne çıkarın. Nefes verirken sırtınızı yukarı doğru yuvarlayın ve başınızı hafifçe aşağı bırakın. Hareketi kontrollü şekilde tekrarlayın. Omurga hareketliliğini destekleyen bu egzersiz, sırt bölgesindeki gerginliğin azalmasına yardımcı olabilir.

3. Çocuk pozu

Dizlerinizin üzerinde oturun ve gövdenizi kontrollü şekilde öne doğru uzatın. Kollarınızı başınızın önüne doğru uzatarak alnınızı yere yaklaştırın. Sırtınızda ve omuzlarınızda hafif bir esneme hissederek pozisyonu koruyun.

4. Boyun yan esnetme

Dik bir pozisyonda oturun veya ayakta durun. Başınızı yavaşça sağ omzunuza doğru eğin. Omuzunuzu yukarı kaldırmadan boynunuzun diğer tarafında hafif bir gerilme hissedin. Aynı hareketi diğer tarafa uygulayın. Boyun bölgesindeki gerginliği azaltmaya yardımcı olabilir.

5. Kalça fleksör esnetme

Bir diziniz yerde, diğer ayağınız önde olacak şekilde yarım diz çökme pozisyonuna geçin. Gövdenizi dik tutarak kalçanızı hafifçe öne doğru hareket ettirin. Arka bacağınızın kalça ön bölümünde esneme hissedin. Ardından taraf değiştirin. Bu hareket, uzun süre oturmaya bağlı kalça ön bölgesindeki gerginliği azaltmaya yardımcı olabilir.

Duruş bozukluğunu önlemek için esneme yeterli mi?

Esneme hareketleri duruşun desteklenmesinde önemli bir yere sahip olsa da tek başına yeterli olmayabilir. Çünkü dengeli bir duruş için yalnızca esnek kaslara değil, aynı zamanda güçlü sırt, karın ve kalça kaslarına da ihtiyaç vardır.

Bu nedenle esneme egzersizlerinin kuvvetlendirme çalışmalarıyla desteklenmesi faydalı olabilir. Özellikle sırt kaslarını güçlendiren hareketler, kürek kemiklerinin kontrolünü geliştiren egzersizler ve karın kaslarını çalıştıran uygun antrenmanlar duruşun desteklenmesine katkıda bulunabilir.

Ayrıca gün içerisinde uzun süre aynı pozisyonda kalmamak, çalışma ortamını ergonomik hale getirmek ve düzenli hareket etmek de önemlidir.

Esneme hareketleri ne sıklıkla yapılmalı?

Esneme egzersizleri kişisel hareket kapasitesine uygun şekilde düzenli olarak yapılabilir. Başlangıç seviyesindeki kişiler için haftada 3-4 gün, 10-15 dakikalık çalışmalar iyi bir başlangıç olabilir.

Her hareket sırasında ani ve zorlayıcı hareketlerden kaçınılmalı, pozisyon kontrollü şekilde korunmalıdır. Esneme sırasında ağrı, uyuşma veya karıncalanma hissedilmesi durumunda hareket bırakılmalıdır.

Duruş bozukluğu belirgin olan veya boyun ve sırt ağrısı yaşayan kişilerin egzersiz programını fizyoterapist değerlendirmesiyle belirlemesi daha uygun olabilir.

👉🏼"DİNLENMEK ANTRENMANIN PARÇASI MI?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...