Doktorlar ikinci beyin diyor! İşte bağırsak sağlığına iyi gelecek 5 besin

Bağırsak sağlığı alanında doktora yapmış uzman diyetisyen Dr. Megan Rossi bağırsakların kendi başına faaliyet gösterebildiğini ve bir beynin yönlendirmesine ihtiyacı olmadığını söylemektedir. Bağırsaklarımızın hücre yapısı beynimizle büyük benzerlikler göstermektedir. Bağırsaklar, sadece sindirim işlevleriyle değil, aynı zamanda duygusal durumlar, stres yönetimi, nörotransmitter üretimi ve beyin-beden iletişimiyle ilgili de önemli bir rol oynar. Bu nedenle, bağırsaklar "ikinci beyin" olarak tanımlanır. Bağırsak sağlığını korumak, sadece sindirim sağlığını değil, zihinsel ve duygusal sağlığı da olumlu yönde etkiler.

İşte bağırsak sağlığını destekleyen 5 besin:

1. Yoğurt ve Kefir

Yoğurt ve kefir, bağırsak dostu probiyotik içeriğe sahiptir. Probiyotikler, bağırsaklardaki yararlı bakterileri artırarak sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Düzenli probiyotik alımı, bağışıklık sistemini güçlendirir ve sindirim sorunlarını (gaz, şişkinlik, kabızlık gibi) hafifletebilir. Özellikle canlı probiyotik içeren yoğurtlar ve kefirler, bağırsak florasını dengeleyebilir.

2. Lifli Gıdalar

Yulaf, elma, armut, havuç gibi lif bakımından zengin gıdalar, bağırsak sağlığı için oldukça faydalıdır. Lif, sindirimi hızlandırarak kabızlığı önler, bağırsak hareketlerini düzenler ve bağırsakların temizlenmesine yardımcı olur. Ayrıca, bağırsak florasının sağlıklı bir şekilde çalışmasına katkı sağlar.

3. Zerdeçal

Zerdeçal, kurkumin adlı bileşiği içerir ve bu bileşik, bağırsaklardaki iltihaplanmayı azaltabilir. Zerdeçalın anti-inflamatuar özellikleri, bağırsakların sağlıklı bir şekilde çalışmasını destekler. Aynı zamanda sindirimi rahatlatıcı etkisi ile gaz ve şişkinliği azaltabilir. Zerdeçal, yemeklerde baharat olarak kullanılabilir veya ılık suyla içilebilir.

4. Zeytinyağı

Zeytinyağı, sağlıklı yağlar açısından zengindir ve sindirim sistemi için oldukça faydalıdır. Oleik asit içeriği sayesinde zeytinyağı, bağırsaklardaki inflamasyonu azaltabilir ve sindirimi kolaylaştırabilir. Ayrıca, zeytinyağı, bağırsağın zararlı mikroorganizmalarla savaşmasına yardımcı olur. Yemeklerde veya salatalarda kullanılabilir.

5. Turşu

Turşu içeriğindeki yararlı bakteriler sebebiyle bağırsak florasını korur ve yüksek lif içeriği sayesinde dışkının bağırsaktan geçişinin hızlı olmasına, böylece sağlıklı bir sindirim sistemine yardımcı olur.

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