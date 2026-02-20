İftarda doğru tabak modeli nasıl olmalı?

İftarda doğru tabak modeli neden önemli?

Gün boyu süren açlık sonrası hızlı ve kontrolsüz yemek yemek;

Ani kan şekeri yükselmesine

Şişkinlik ve hazımsızlığa

Halsizlik ve uyku haline

Kilo artışına neden olabilir. Dengeli bir tabak modeli ise hem sindirimi kolaylaştırır hem de uzun süre tok kalmanızı sağlar.

İdeal iftar tabağı nasıl planlanmalı?

1️⃣ Orucu hafif açın

1–2 adet hurma

1 bardak su

1 kase çorba (tercihen sebze veya mercimek)

Bu aşamada mideyi yavaşça aktive etmek önemlidir. 10–15 dakika ara vermek sindirimi kolaylaştırır.

2️⃣ Ana tabakta denge kuralı (tabak modeli)

İftar tabağınızı 4'e bölerek düşünebilirsiniz:

🥗 %40 Sebze

Zeytinyağlı sebze yemekleri

Salata

Izgara sebzeler

🍗 %25 Protein

Izgara tavuk

Balık

Yağsız kırmızı et

Kurubaklagiller

🍚 %25 Kompleks karbonhidrat

Bulgur

Tam buğday ekmeği

Esmer pirinç

🥛 %10 Yoğurt veya ayran

Probiyotik destek

Sindirim kolaylığı

3️⃣ Tatlı tercihi nasıl olmalı?

İftardan hemen sonra ağır şerbetli tatlılar önerilmez.

1–2 saat sonra sütlü tatlı veya meyve tercih edilebilir.

Porsiyon kontrolü şarttır.

İftarda yapılan en büyük hatalar

❌ Çok hızlı yemek

❌ Aşırı beyaz ekmek tüketimi

❌ Gazlı içecekler

❌ Aşırı yağlı ve kızartma yiyecekler

❌ Tatlıyı ana yemekle birlikte tüketmek

Sağlıklı iftar için ekstra öneriler

Yemeğinizi en az 20 dakikada tamamlayın.

Lokmaları iyi çiğneyin.

İftar sonrası hafif yürüyüş yapın.

Sahuru atlamayın.

İftarda doğru tabak modeli; porsiyon kontrolü, besin çeşitliliği ve dengeli dağılım üzerine kuruludur. Amaç mideyi doldurmak değil, vücudu doğru beslemektir. Dengeli bir iftar, Ramazan boyunca enerjinizi korumanın ve kilo kontrolünü sağlamanın anahtarıdır.

