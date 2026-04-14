Ağırlık antrenmanı öncesi neler tüketilmeli?

Antrenman öncesi beslenme neden önemli?

Ağırlık antrenmanı, kasları zorlayan ve enerji gerektiren bir egzersiz türüdür. Doğru beslenmeden yapılan antrenmanlar; erken yorulmaya, performans düşüşüne ve kas kaybına neden olabilir.

Bu nedenle antrenman öncesi tüketilen besinler, hem güç üretimini hem de antrenman kalitesini doğrudan etkiler.

Antrenman öncesi ne zaman yemek yemeli?

İdeal olarak:

Ana öğün → antrenmandan 2–3 saat önce

Ara öğün → antrenmandan 30–60 dakika önce

Bu süreler sindirimi kolaylaştırır ve egzersiz sırasında rahatsızlık oluşmasını engeller.

1. Kompleks karbonhidratlar (enerji kaynağı)

Karbonhidratlar, antrenman sırasında kullanılan ana enerji kaynağıdır. Özellikle kompleks karbonhidratlar daha uzun süreli enerji sağlar.

Örnekler:

yulaf

tam tahıllı ekmek

bulgur

esmer pirinç

Bu besinler antrenman boyunca enerjinin dengeli kalmasına yardımcı olur.

2. Protein (kas desteği için)

Antrenman öncesi alınan protein, kas yıkımını azaltır ve kas gelişimini destekler.

Örnekler:

yumurta

yoğurt

tavuk

kefir

Karbonhidratla birlikte tüketildiğinde daha etkili olur.

3. Hafif ve sindirimi kolay besinler

Antrenman öncesinde ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınmak gerekir. Aksi halde mide rahatsızlığı ve performans düşüşü yaşanabilir.

Hızlı bir ara öğün için:

muz + yoğurt

yulaf + süt

tam tahıllı tost + peynir

gibi seçenekler tercih edilebilir.

4. Su tüketimi

Dehidrasyon, performansı doğrudan düşürür. Antrenman öncesinde yeterli su içmek, kasların daha verimli çalışmasını sağlar.

Egzersizden önce 1–2 bardak su içmek önerilir.

5. Kaçınılması gerekenler



Aşırı yağlı yiyecekler

Çok şekerli atıştırmalıklar

Gazlı içecekler

Bu tür besinler enerji dengesini bozabilir ve antrenman kalitesini düşürebilir.



