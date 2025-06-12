Kahvaltıda ne yiyorsan günün öyle geçer!

Sabah tabağına ne koyduğun, aslında gününü nasıl geçireceğinin bir işareti.

🍳 Dengeli bir kahvaltı = Zinde bir beden, sakin bir zihin

🥐 Şekerli & işlenmiş gıdalar = Ani enerji düşüşleri, tatlı krizleri, dalgalı bir ruh hali

Güne yumurta, avokado, yulaf gibi kaliteli besinlerle başlamak; gün boyu tokluk, netlik ve dengeli bir enerji sunar.

Ama poğaça, simit, reçel... Sadece miden dolmaz; hızlıca acıkır, enerjin dibe vurur, ruh halin bile etkilenir.

💡 Unutma: Kahvaltı sadece bir öğün değil, günün ilk yatırım kararıdır.

Sen bugün hangi kararı verdin?

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