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Kahvaltıda ne yiyorsan günün öyle geçer!

🥣 Güne sağlıklı bir kahvaltıyla başlamak, enerji, odak ve kilo kontrolü için en etkili adımlardan biri! Şekerli ve işlenmiş kahvaltılıklar yerine protein, lif ve sağlıklı yağlarla dolu seçenekler seni çok daha iyi hissettirir.

Sağlıklı Beslenme Haberleri 12 Haziran 2025 13:14 Güncellenme: 12 Haziran 2025 Perşembe 13:14
Kahvaltıda ne yiyorsan günün öyle geçer!

Sabah tabağına ne koyduğun, aslında gününü nasıl geçireceğinin bir işareti.

🍳 Dengeli bir kahvaltı = Zinde bir beden, sakin bir zihin
🥐 Şekerli & işlenmiş gıdalar = Ani enerji düşüşleri, tatlı krizleri, dalgalı bir ruh hali

Güne yumurta, avokado, yulaf gibi kaliteli besinlerle başlamak; gün boyu tokluk, netlik ve dengeli bir enerji sunar.
Ama poğaça, simit, reçel... Sadece miden dolmaz; hızlıca acıkır, enerjin dibe vurur, ruh halin bile etkilenir.

💡 Unutma: Kahvaltı sadece bir öğün değil, günün ilk yatırım kararıdır.

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