Kahvaltıda ne yiyorsan günün öyle geçer!

Sabah tabağına ne koyduğun, aslında gününü nasıl geçireceğinin bir işareti.
🍳 Dengeli bir kahvaltı = Zinde bir beden, sakin bir zihin
🥐 Şekerli & işlenmiş gıdalar = Ani enerji düşüşleri, tatlı krizleri, dalgalı bir ruh hali
Güne yumurta, avokado, yulaf gibi kaliteli besinlerle başlamak; gün boyu tokluk, netlik ve dengeli bir enerji sunar.
Ama poğaça, simit, reçel... Sadece miden dolmaz; hızlıca acıkır, enerjin dibe vurur, ruh halin bile etkilenir.
💡 Unutma: Kahvaltı sadece bir öğün değil, günün ilk yatırım kararıdır.
Sen bugün hangi kararı verdin?
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