Kan Şekerini Düşürmek İçin Uygulayabileceğiniz Yollar

Beslenme

Karbonhidrat Alımını Azaltın: Ekmek, makarna, pirinç gibi karbonhidrat kaynaklarını daha az tüketin. Tam buğday ürünleri gibi kompleks karbonhidratları tercih edin.

Lifli Gıdalar Tüketin: Sebze, meyve, tam tahıllar gibi lifli gıdalar kan şekerini yavaş yükseltir ve uzun süre tok tutar.

Protein Alımını Artırın: Et, balık, yumurta, süt ürünleri gibi protein kaynakları kan şekerini dengelemeye yardımcı olur.

Şekerli Yiyecek ve İçeceklerden Kaçının: Meyve suları, gazlı içecekler, tatlılar gibi şekerli gıdalardan uzak durun.

Egzersiz

Düzenli Egzersiz Yapın: Egzersiz, kasların glikozu daha etkin kullanmasını sağlayarak kan şekerini düşürür. Yürüyüş, koşu, yüzme gibi aktiviteler yapabilirsiniz.

Egzersizden Önce ve Sonra Kan Şekerinizi Ölçün: Egzersiz öncesi ve sonrası kan şekerinizi ölçerek egzersizin etkilerini gözlemleyin.

İlaç Tedavisi

Doktorunuzun Tavsiyesi Üzerine İlaç Kullanın: Eğer diyabet hastasıysanız, doktorunuzun önerdiği ilaçları düzenli olarak kullanın. İnsülin veya diğer diyabet ilaçları kan şekerini kontrol etmeye yardımcı olur.

Yaşam Tarzı Değişiklikleri

Stresten Kaçının: Stres, kan şekerini yükseltebilir. Yoga, meditasyon gibi gevşeme teknikleri uygulayabilirsiniz.

Yeterli Uyku Alın: Uykusuzluk, kan şekerini düzenleyen hormonları etkileyebilir.

Düzenli Olarak Kilo Verin: Aşırı kilolu olmak, insülin direncine ve yüksek kan şekerine neden olabilir. Kilo vermek kan şekerini kontrol altına almanıza yardımcı olur.

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