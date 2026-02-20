Ramazan’da spor yapılır mı?

Sağlıklı bireyler uygun planlama ile spor yapılabilir. Ancak amaç performans artırmak değil, formu korumak ve metabolizmayı desteklemek olmalıdır.
Uzun açlık süresinde ağır ve yüksek yoğunluklu antrenmanlar önerilmez. Çünkü:
Dehidrasyon riski artar
Kan şekeri düşebilir
Baş dönmesi ve halsizlik görülebilir
Ramazan'da spor için en uygun zaman
1️⃣ İftardan 1–2 saat sonra (en ideal zaman)
Vücut su ve enerji almış olur
Orta tempolu antrenman yapılabilir
Ağırlık ve direnç çalışmaları için uygundur
2️⃣ İftara 30–60 dakika kala
Hafif tempolu yürüyüş
Düşük yoğunluklu egzersiz
Esneme hareketleri
Bu saatlerde ağır antrenman önerilmez.
Hangi egzersizler tercih edilmeli?
✔ Tempolu yürüyüş
✔ Pilates
✔ Yoga
✔ Hafif ağırlık çalışmaları
✔ Düşük yoğunluklu vücut ağırlığı egzersizleri
Kaçınılması gerekenler:
❌ HIIT
❌ Uzun süreli kardiyo
❌ Maksimum ağırlık denemeleri
Ramazan'da spor yaparken dikkat edilmesi gerekenler
Yeterli su tüketimi (iftar–sahur arası)
Protein alımına dikkat
Uykuyu ihmal etmemek
Vücudu zorlamamak
Baş dönmesi olursa egzersizi bırakmak
Ramazan'da spor kilo verdirir mi?
Eğer:
Kalori dengesi sağlanırsa
Tatlı ve hamur işi tüketimi kontrol edilirse
Protein yeterli alınırsa yağ kaybı mümkündür. Ancak Ramazan, agresif kilo verme dönemi değil; sağlığı koruma dönemidir.
Ramazan'da spor yapılabilir. Doğru saat, uygun yoğunluk ve dengeli beslenme ile hem kas kaybı önlenebilir hem de metabolizma desteklenebilir. Önemli olan vücudu dinlemek ve aşırıya kaçmamaktır.
👉🏼"ABUR CUBUR YEMEK NEDEN BAĞIMLILIK YAPAR?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...