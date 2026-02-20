Ramazan’da spor yapılır mı?

Sağlıklı bireyler uygun planlama ile spor yapılabilir. Ancak amaç performans artırmak değil, formu korumak ve metabolizmayı desteklemek olmalıdır.

Uzun açlık süresinde ağır ve yüksek yoğunluklu antrenmanlar önerilmez. Çünkü:

Dehidrasyon riski artar

Kan şekeri düşebilir

Baş dönmesi ve halsizlik görülebilir

Ramazan'da spor için en uygun zaman

1️⃣ İftardan 1–2 saat sonra (en ideal zaman)

Vücut su ve enerji almış olur

Orta tempolu antrenman yapılabilir

Ağırlık ve direnç çalışmaları için uygundur

2️⃣ İftara 30–60 dakika kala

Hafif tempolu yürüyüş

Düşük yoğunluklu egzersiz

Esneme hareketleri

Bu saatlerde ağır antrenman önerilmez.

Hangi egzersizler tercih edilmeli?

✔ Tempolu yürüyüş

✔ Pilates

✔ Yoga

✔ Hafif ağırlık çalışmaları

✔ Düşük yoğunluklu vücut ağırlığı egzersizleri

Kaçınılması gerekenler:

❌ HIIT

❌ Uzun süreli kardiyo

❌ Maksimum ağırlık denemeleri

Ramazan'da spor yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Yeterli su tüketimi (iftar–sahur arası)

Protein alımına dikkat

Uykuyu ihmal etmemek

Vücudu zorlamamak

Baş dönmesi olursa egzersizi bırakmak

Ramazan'da spor kilo verdirir mi?

Eğer:

Kalori dengesi sağlanırsa

Tatlı ve hamur işi tüketimi kontrol edilirse

Protein yeterli alınırsa yağ kaybı mümkündür. Ancak Ramazan, agresif kilo verme dönemi değil; sağlığı koruma dönemidir.

Ramazan'da spor yapılabilir. Doğru saat, uygun yoğunluk ve dengeli beslenme ile hem kas kaybı önlenebilir hem de metabolizma desteklenebilir. Önemli olan vücudu dinlemek ve aşırıya kaçmamaktır.

