Sahurda tuzlu gıdalar neden riskli?

Sahurda tuzlu gıdalar vücudu nasıl etkiler?

Tuz (sodyum), vücutta su dengesini düzenleyen önemli bir mineraldir. Ancak sahurda fazla tüketildiğinde:

Gün içinde aşırı susuzluk hissi oluşturur

Vücutta su tutulumuna (ödem) neden olur

Kan basıncını yükseltebilir

Baş ağrısı ve halsizlik yapabilir

Uzun süreli susuzlukla birleştiğinde bu etkiler daha belirgin hale gelir.

Hangi besinler yüksek tuz içerir?

❌ Salam, sucuk, sosis gibi işlenmiş et ürünleri

❌ Tuzlu peynir çeşitleri

❌ Zeytin (özellikle salamura)

❌ Turşu

❌ Hazır çorbalar

❌ Paketli atıştırmalıklar

Bu besinler küçük porsiyonlarda bile günlük sodyum ihtiyacının büyük kısmını karşılayabilir.

Sahurda tuz neden daha problemli?

Normal günlerde fazla tuz tüketildiğinde su içerek denge sağlanabilir. Ancak Ramazan'da gün boyu su tüketilemediği için:

Hücreler susuz kalır

Ağız kuruluğu artar

Performans düşer

Konsantrasyon azalabilir

Bu durum özellikle sıcak havalarda daha belirgin hissedilir.

Sahurda nasıl beslenmeli?

✔ Az tuzlu veya tuzsuz peynir tercih edin

✔ Yumurta, yoğurt ve kefir gibi protein kaynaklarına yer verin

✔ Salatalık, domates gibi su oranı yüksek sebzeler tüketin

✔ Tam tahıllı ekmek tercih edin

✔ İftar–sahur arasında suyu dengeli şekilde için

Tuz tamamen yasak mı?

Hayır. Tuz vücut için gereklidir. Ancak sahurda kontrollü tüketilmelidir. Özellikle tansiyon problemi olan bireyler daha dikkatli olmalıdır.

Sahurda fazla tuz tüketimi gün boyu susuzluk, ödem ve halsizlik riskini artırır. Dengeli, düşük tuzlu ve su içeriği yüksek besinlerle planlanan bir sahur öğünü, oruç sürecini daha konforlu geçirmenizi sağlar.

