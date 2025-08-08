KAPAT
Haberler Sağlıklı Beslenme Spor yaparken sakatlanmaktan korkuyor musunuz? İşte dikkat edilmesi gereken püf noktaları!

Spor yaparken sakatlanmaktan korkuyor musunuz? İşte dikkat edilmesi gereken püf noktaları!

Sporu güvenle yapmak, doğru teknik ve küçük önlemlerle mümkün! İşte sakatlanma riskini azaltmanın yolları.

Sağlıklı Beslenme Haberleri 08 Ağustos 2025 16:28 Güncellenme: 08 Ağustos 2025 Cuma 16:29
Spor yaparken sakatlanmaktan korkuyor musunuz? İşte dikkat edilmesi gereken püf noktaları!

Spor yaparken sakatlanma riski her zaman vardır, ancak basit önlemlerle bu riski minimuma indirebilirsiniz. İşte dikkat etmeniz gereken püf noktaları:

İyi bir ısınma ile başlayın: Kaslarınızı ve eklemlerinizi spora hazırlamak sakatlanma riskini büyük ölçüde azaltır.

Doğru teknik kullanın: Yanlış form ve hareketler eklemlere fazla yük bindirir. Egzersizleri doğru öğrenmeye zaman ayırın.

Aşırıya kaçmayın: Vücudu bir anda zorlamak yerine yüklenmeyi kademeli olarak artırın.

Vücudunuzu dinleyin: Ağrı, zorlanma veya yorgunluk hissettiğinizde ara verin.

Uygun ekipman kullanın: Doğru ayakkabı, destekleyici ekipman ve uygun zemin sakatlanma riskini azaltır.

Unutmayın, sporda asıl hedef sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimdir. 🏋️‍♀️💪

👉🏼 "SPOR YAPARKEN SAKATLANMAYIN" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...