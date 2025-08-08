Spor yaparken sakatlanmaktan korkuyor musunuz? İşte dikkat edilmesi gereken püf noktaları!

Spor yaparken sakatlanma riski her zaman vardır, ancak basit önlemlerle bu riski minimuma indirebilirsiniz. İşte dikkat etmeniz gereken püf noktaları:
İyi bir ısınma ile başlayın: Kaslarınızı ve eklemlerinizi spora hazırlamak sakatlanma riskini büyük ölçüde azaltır.
Doğru teknik kullanın: Yanlış form ve hareketler eklemlere fazla yük bindirir. Egzersizleri doğru öğrenmeye zaman ayırın.
Aşırıya kaçmayın: Vücudu bir anda zorlamak yerine yüklenmeyi kademeli olarak artırın.
Vücudunuzu dinleyin: Ağrı, zorlanma veya yorgunluk hissettiğinizde ara verin.
Uygun ekipman kullanın: Doğru ayakkabı, destekleyici ekipman ve uygun zemin sakatlanma riskini azaltır.
Unutmayın, sporda asıl hedef sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimdir. 🏋️♀️💪
