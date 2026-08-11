Stres iştahı ve yeme alışkanlıklarını nasıl etkiler?

Günlük yaşamda iş, ilişkiler, yoğun tempo veya çeşitli kaygılar nedeniyle yaşanan stres, beslenme düzenini de etkileyebilir. Stresli dönemlerde iştah değişiklikleri, öğün düzeninin bozulması ve özellikle yüksek kalorili yiyeceklere yönelme görülebilir.

Stres iştahı nasıl değiştirir?

Stres sırasında vücutta çeşitli hormonal değişiklikler meydana gelir. Kısa süreli ve yoğun stres bazı kişilerde iştahın geçici olarak azalmasına neden olabilir. Ancak stres uzun sürdüğünde iştah artışı ve daha sık yeme isteği ortaya çıkabilir.

Bu durum herkes için aynı şekilde gerçekleşmez. Bazı kişiler stresliyken yemek yemeyi unutabilirken bazıları kendini rahatlatmak amacıyla yiyeceklere yönelebilir.

Stres neden daha fazla yemeye neden olabilir?

Yoğun stres, özellikle tatlı, hamur işi, fast food ve benzeri yüksek kalorili yiyeceklere yönelik isteği artırabilir. Bu yiyeceklerin kısa süreli olarak rahatlama hissi vermesi, stres ile yeme arasında bir alışkanlık oluşmasına yol açabilir.

Özellikle fiziksel açlık olmadan, yalnızca sıkıntı, kaygı veya yorgunluk nedeniyle yemek yemek duygusal yeme davranışıyla ilişkili olabilir.

Stresli dönemlerde yeme düzeni nasıl korunabilir?

Stres tamamen ortadan kaldırılamasa da beslenme alışkanlıklarını korumak için bazı basit adımlar uygulanabilir:

Öğünleri mümkün olduğunca düzenli tutmak

Uzun süre aç kalmaktan kaçınmak

Gün içinde yeterli su tüketmek

Protein, lif ve sağlıklı yağ içeren dengeli öğünler tercih etmek

Stres nedeniyle yemek yeme isteği oluştuğunda gerçekten aç olup olmadığını fark etmeye çalışmak

Yeterli uyku ve düzenli fiziksel aktiviteye önem vermek

Yemek yerken telefon veya televizyon gibi dikkat dağıtıcı unsurları azaltmak

Stres nedeniyle yeme davranışlarında meydana gelen değişiklikleri fark etmek, alışkanlıkları düzenlemek için önemli bir ilk adımdır. Sürekli veya kontrol edilmesi zor yeme davranışları yaşanıyorsa bir diyetisyen veya uzman desteği almak faydalı olabilir.

👉🏼"DAHA İYİ BİR DURUŞ İÇİN 3 ALIŞKANLIK" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...