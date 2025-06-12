Su içmeyi unutuyorsan bu yöntemleri dene👇

Gün boyu koşturmaktan su içmeyi unutuyor musun? İşte bunu alışkanlık haline getirmenin 5 kolay yolu:

🕒 Hatırlatıcı kur: Telefonuna saat başı alarm koy ya da su içmeyi hatırlatan bir uygulama indir.

🚰 Göz önünde bulundur: Masanda ya da çantanda mutlaka bir matara olsun.

🎯 Hedef belirle: Günlük su hedefini belirle (örneğin 2 litre) ve takip et.

🍋 Lezzetlendir: Suya limon, nane ya da meyve ekleyerek daha keyifli hale getir.

📱 Su içtikçe işaretle: Dijital ya da basılı bir takip tablosu kullan.

Unutma, susamayı beklemek geç kalmak demektir. Su iç, hücrelerin nefes alsın! 💦✨

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