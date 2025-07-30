Yemekle kurduğun ilişkiyi dönüştür: Bilinçli beslenmenin 6 temeli

Çoğu zaman ne yediğimiz kadar, nasıl ve neden yediğimiz de sağlığımızı etkiler. Duygusal açlık, hızlı yeme alışkanlığı ve otomatik pilotta yemek yemek... Bunlar seni tanıdık geliyorsa, bilinçli beslenme (mindful eating) ile tanışma zamanın gelmiş olabilir.

1. Açlık sinyallerini tanı

Gerçek açlıkla duygusal açlığı ayırt etmeyi öğren. Yemek öncesi kendine sor: "Gerçekten aç mıyım?"

2. Yavaşla ve tadını hisset

Lokmaları yavaş çiğnemek, hem sindirimi kolaylaştırır hem de tokluk hissini zamanında almanı sağlar.

3. Dikkatini yemeğe ver

Ekran karşısında, ayakta ya da aceleyle yemek yemek farkındalığı azaltır. Tabağına ve o ana odaklan.

4. Suistimale açık yiyecekleri tanı

Kendini durdurmakta zorlandığın "tetikleyici" yiyecekleri fark et ve onlarla kurduğun ilişkiyi gözden geçir.

5. Şefkatli ol

Yemek sonrası pişmanlık veya suçluluk yerine, bedenine duyduğun saygıyı ve şefkati hatırla.

6. Anı fark et

Bilinçli beslenme sadece ne yediğini değil, o anki duygularını ve alışkanlıklarını da fark etmeyi içerir.

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