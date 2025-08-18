Spor yaptıktan sonra kaslarımız mikro düzeyde yıpranır ve onarım sürecine girer. Bu onarım süreci, kas gelişimi ve performans artışı için kritik bir adımdır. Doğru besinleri tüketmek, hem toparlanmayı hızlandırır hem de kas kütlesinin korunmasına yardımcı olur. İşte spor sonrası kas onarımı için en iyi besinler:

1. Yumurta:

Protein kalitesi oldukça yüksek olan yumurta, kas onarımı için en etkili besinlerden biridir. Özellikle sabah sporlarından sonra omlet ya da haşlanmış yumurta iyi bir tercihtir.

2. Somon ve Ton Balığı:

Omega-3 yağ asitleri sayesinde kaslardaki iltihaplanmayı azaltır, aynı zamanda yüksek protein içeriğiyle onarımı destekler.

3. Tavuk Göğsü:

Yağ oranı düşük, protein oranı yüksek olan tavuk göğsü kas gelişimi için vazgeçilmezdir.

4. Yoğurt ve Kefir:

Hem probiyotik etkileriyle sindirimi kolaylaştırır hem de kalsiyum ve protein desteği sağlar. Özellikle meyveli yoğurt karışımları spor sonrası için ferahlatıcı bir seçenektir.

5. Yulaf:

Karbonhidrat ve lif içeriği sayesinde kasların glikojen depolarını doldurur, toparlanma sürecini hızlandırır.

6. Muz:

Potasyum kaybını telafi ederek kas kramplarını önler. Spor sonrası hızlı bir enerji kaynağıdır.

7. Kuruyemişler (Badem, Ceviz, Fındık):

Sağlıklı yağlar ve protein açısından zengin oldukları için kas onarımını destekler, uzun süre tok tutar.

