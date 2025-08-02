Yazın spor performansını artıran 6 hafif ve enerjik öğün önerisi

Sıcak yaz günlerinde spor yaparken hem enerjini korumak hem de sindirim sistemini yormamak çok önemli. Ağır yemekler performansı düşürürken, doğru seçilmiş hafif öğünler antrenmandan en iyi verimi almanı sağlar. İşte yazın spor öncesi ve sonrası tüketebileceğin 6 hafif, serinletici ve enerjik öğün önerisi:

1. Meyveli yulaf kasesi

Badem sütü veya yoğurtla hazırlanan yulafın üzerine çilek, yaban mersini, muz gibi meyveler ekle. Hem kompleks karbonhidrat hem de vitamin desteği sağlar.

2. Tam tahıllı sandviçler

Tam buğday ekmeğiyle hazırlanan avokado, hindi göğsü veya peynirli sandviçler antrenman öncesi uzun süre tok ve enerjik hissettirir.

3. Yoğurtlu granola

Yoğurt, ev yapımı granola ve taze meyveler spor sonrası hem protein hem probiyotik desteği sunar.

4. Soğuk makarna salataları

Tam buğday makarnası, haşlanmış sebzeler ve zeytinyağlı soslarla hazırlanan hafif makarna salataları yaz için ideal bir karbonhidrat kaynağıdır.

5. Humuslu sebze tabakları

Nohut bazlı humus, protein ve lif sağlar. Yanına havuç, salatalık, biber gibi çiğ sebzeler ekleyerek pratik bir enerji tabağı oluşturabilirsin.

6. Enerji veren smoothie'ler

Muz, yulaf, badem sütü ve biraz fıstık ezmesiyle hazırlanan smoothie'ler hızlı enerji ihtiyacını karşılar ve ferahlatır.

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