Antrenmandan kaç saat önce yemek yenmeli?

Kuvvet antrenmanı öncesinde ne zaman yemek yenmeli?

Kuvvet antrenmanından önce yapılan beslenme, egzersiz sırasında enerji seviyesini korumaya ve performansı desteklemeye yardımcı olabilir. Diyetisyen Zehra Akın'a göre ideal olan, antrenmandan 3-4 saat önce dengeli bir ana öğün tüketmektir. Ancak günlük yaşamın temposu nedeniyle bu her zaman mümkün olmayabilir.

Ana öğünde neler tercih edilebilir?

Antrenmandan birkaç saat önce tüketilecek ana öğünün; kaliteli protein, kompleks karbonhidrat ve sebzelerden oluşması önerilir. Örneğin ızgara tavuk, yanında pilav veya makarna gibi karbonhidrat kaynakları ile salata veya yeşillikler dengeli bir öğün oluşturabilir. Bu kombinasyon, egzersiz sırasında ihtiyaç duyulan enerjinin karşılanmasına katkı sağlayabilir.

Zaman kısıtlıysa ara öğün tercih edilebilir

Antrenmana 3-4 saat kala yemek yeme imkânı olmayan kişiler için 1-1,5 saat önce hafif bir ara öğün uygun bir seçenek olabilir. Tam tahıllı ekmekle hazırlanmış bir tost veya sağlıklı bir wrap gibi sindirimi nispeten kolay seçenekler, antrenman öncesinde enerji sağlamaya yardımcı olabilir.

Antrenman öncesinde düşük glisemik indeksli besinler neden önerilir?

Diyetisyen Zehra Akın, egzersiz öncesinde düşük glisemik indeksli besinlerin tercih edilmesini öneriyor. Çünkü bu besinler kan şekerinin daha dengeli yükselmesine yardımcı olabilir ve egzersiz sırasında enerjinin daha sürdürülebilir şekilde kullanılmasını destekleyebilir. Böylece ani enerji düşüşlerinin önüne geçmek mümkün olabilir.

Egzersiz sonrasında beslenme nasıl olmalı?

Antrenman sonrasında ise vücudun enerji depolarının yeniden desteklenmesi önem kazanır. Bu dönemde daha hızlı sindirilen karbonhidrat kaynakları tercih edilebilir. Meyve suyu veya kuru meyveler gibi daha yüksek glisemik indeksli besinler, kan şekeri seviyelerinin toparlanmasına katkı sağlayabilir. Bu besinlerin protein kaynaklarıyla birlikte tüketilmesi ise toparlanma sürecini destekleyen dengeli bir yaklaşım olabilir.

Beslenme planı kişiye özel olmalıdır

Her bireyin yaşı, kilosu, antrenman yoğunluğu ve sağlık durumu farklıdır. Bu nedenle antrenman öncesi ve sonrası beslenme planı da kişisel ihtiyaçlara göre düzenlenmelidir. Performans hedeflerine uygun bir program için bir diyetisyenden destek almak faydalı olabilir.

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