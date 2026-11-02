Omuz antrenmanında bu 7 hareketi deneyin!

Omuz kaslarını geliştirmek, yalnızca daha ağır dambıllar kaldırmakla ilgili değildir. Hareketleri doğru teknikle uygulamak, uygun ağırlığı seçmek ve omuz kaslarının farklı bölümlerini çalıştırmak da antrenmanın önemli parçaları arasında yer alır.

Omuz kasları; ön, yan ve arka deltoid olmak üzere üç temel bölümden oluşur. Bu bölümlerin dengeli şekilde çalıştırılması, omuz antrenmanının daha kapsamlı olmasına yardımcı olur.

Fitness eğitmeni Ramazan Demirci, omuz kaslarının farklı bölümlerini hedefleyen 7 egzersizi ve bu hareketlerde dikkat edilmesi gereken noktaları paylaşıyor.

1. Dumbbell lateral raise

Dumbbell lateral raise, omuz kaslarının yan bölümünü hedefleyen temel izolasyon egzersizlerinden biridir. Omuzların daha geniş görünmesine katkı sağlayan bu hareket, özellikle yan deltoid kaslarının çalıştırılmasında öne çıkar.

Hareketi uygulamak için ayaklarını omuz genişliğinde açarak dik bir pozisyon al. Dambılları vücudunun yanlarında tut ve dirseklerini hafifçe bük. Kollarını kontrollü şekilde yanlara doğru kaldırarak omuz hizasına yaklaş. Ardından ağırlıkları yavaşça başlangıç pozisyonuna indir.

Hareket sırasında gövdeni sabit tutmaya ve dambılları savurmamaya dikkat et. Ağırlıkları öne doğru taşımak yerine yanlara doğru kontrollü bir açış yapmaya odaklan.

Sık yapılan hata: Gereğinden ağır dambıllar kullanarak gövdeyi sallamak ve hareketi momentumla tamamlamak.

2. Dumbbell front raise

Dumbbell front raise, omuz kaslarının ön bölümünü çalıştıran izolasyon hareketlerinden biridir. Özellikle ön deltoid kaslarını hedefleyen bu egzersiz, omuz antrenmanlarında tamamlayıcı olarak kullanılabilir.

Dambılları vücudunun önünde tutarak dik bir duruş al. Avuç içlerin bacaklarına dönük olabilir. Nefes vererek bir veya iki kolunu kontrollü şekilde öne doğru kaldır. Ağırlıkları göğüs ya da omuz hizasına yaklaştırdıktan sonra yavaşça başlangıç pozisyonuna indir.

Hareketi tek kolla uygulamak, her iki tarafı ayrı ayrı kontrol etmene yardımcı olabilir. Çift kol uygulamasında ise gövdenin sabit kalmasına dikkat et.

Sık yapılan hata: Dambılları kaldırırken bel boşluğunu artırmak, geriye doğru yaslanmak veya ağırlıkları savurmak.

3. Arnold press

Arnold press, omuz kaslarının farklı bölümlerini çalıştıran, rotasyon içeren bir dambıl egzersizidir. Hareketin ayırt edici özelliği, kollar yukarı kaldırılırken avuç içlerinin de rotasyon yapmasıdır.

Dambılları omuz hizasında, avuç içlerin vücuduna dönük olacak şekilde tut. Nefes vererek dambılları yukarı doğru kaldırırken kollarını dışa doğru döndür. Üst pozisyonda avuç içlerin öne bakabilir. Ardından aynı rotasyonu kontrollü şekilde tersine çevirerek başlangıç pozisyonuna dön.

Hareket sırasında gövdeni sabit tutmaya ve ağırlıkları kontrol edebileceğin seviyede seçmeye özen göster.

Sık yapılan hata: Rotasyon sırasında dirsekleri kontrolsüz hareket ettirmek veya ağırlık nedeniyle bel bölgesini aşırı geriye doğru açmak.

4. Dumbbell shoulder press

Dumbbell shoulder press, omuz kaslarının güçlenmesini ve gelişmesini destekleyen temel bileşik egzersizlerden biridir. Ön ve yan deltoid kaslarının yanı sıra hareketin uygulanışına bağlı olarak triceps kasları da çalışmaya katılır.

Hareketi sırt destekli bir bench üzerinde oturarak uygulayabilirsin. Dambılları omuz hizasında tut ve dirseklerini yaklaşık 90 dereceye yakın bir açıyla konumlandır. Nefes vererek ağırlıkları başının üzerine doğru kaldır. Ardından kontrollü şekilde başlangıç pozisyonuna dön.

Dambılları kaldırırken belini aşırı çukurlaştırmamaya ve gövdeni sabit tutmaya dikkat et. Ağırlıkları omuz hizasına yakın bir noktaya kadar indirerek hareket aralığını kontrol edebilirsin.

Sık yapılan hata: Gereğinden ağır ağırlıklarla çalışmak, bel bölgesini aşırı geriye doğru açmak ve hareketi kontrolsüz şekilde tamamlamak.

5. Dumbbell rear delt raise

Dumbbell rear delt raise, omuz kaslarının arka bölümünü hedefleyen bir egzersizdir. Arka deltoid kaslarının güçlenmesine katkı sağlayan bu hareket, omuz antrenmanının tamamlayıcı parçalarından biridir.

Hareketi öne eğilerek ayakta veya bench üzerinde destek alarak uygulayabilirsin. Dambılları iki eline al ve gövdeni öne doğru eğerek sırtını nötr pozisyonda tut. Kollarını hafifçe bükerek ağırlıkları iki yana doğru kaldır. Ardından kontrollü şekilde aşağı indir.

Hareket boyunca boynunu omurganla aynı hizada tutmaya ve başını aşırı yukarı kaldırmamaya dikkat et.

Sık yapılan hata: Gövdeyi sallamak, boynu gereğinden fazla yukarı kaldırmak ve hareket sırasında sırt kaslarını aşırı devreye sokmak.

6. Machine lateral raise

Machine lateral raise, omuz kaslarının yan bölümünü hedefleyen bir makine egzersizidir. Makinenin sunduğu destek, hareket sırasında gövdenin daha sabit kalmasına yardımcı olabilir.

Makineye oturarak tutacakları kavra. Dirseklerini hafifçe bük ve kollarını kontrollü şekilde yanlara doğru kaldır. Omuz hizasına yaklaşınca kısa bir süre kontrolü koru ve ağırlıkları yavaşça başlangıç pozisyonuna indir.

Hareketi uygularken makinenin oturma ve kol ayarlarını vücut yapına uygun şekilde düzenle. Ağırlığı kaldırırken gövdeni geriye doğru savurmamaya dikkat et.

Sık yapılan hata: Ağırlığı kontrol edemeyecek kadar yükseltmek ve hareketi gövdeyi sallayarak tamamlamak.

7. Cable front raise

Cable front raise, omuz kaslarının ön bölümünü hedefleyen kablo egzersizlerinden biridir. Kablo sistemi, hareket boyunca kas üzerinde direnç oluşmasına yardımcı olur.

Kablo makinesinin alt bölümüne uygun tutacağı takarak başlangıç pozisyonunu al. Makineye yüzünü dönerek veya sırtını dönerek hareketi uygulayabilirsin. Dizlerini hafifçe bük, gövdeni sabit tut ve tutacağı kontrollü şekilde öne doğru kaldır.

Ağırlığı göğüs ya da omuz hizasına yaklaştırdıktan sonra yavaşça başlangıç pozisyonuna indir. Hareket sırasında belini aşırı geriye doğru açmamaya ve ağırlığı savurmamaya dikkat et.

Sık yapılan hata: Kabloyu kaldırırken gövdeyi geriye doğru yatırmak veya ağırlığı kontrolsüz şekilde indirmek.

Omuz antrenmanında nelere dikkat edilmeli?

Omuz kaslarını geliştirmek için egzersizlerin doğru teknikle uygulanması ve antrenmanın kişinin seviyesine uygun şekilde planlanması önem taşır.

Doğru ağırlığı seç: Hareketi kontrollü şekilde tamamlayabileceğin bir ağırlıkla çalış.

Hareket aralığını koru: Ağırlığı kaldırırken ve indirirken kontrolü kaybetme.

Nefesini düzenle: Ağırlığı kaldırırken nefes ver, başlangıç pozisyonuna dönerken nefes al.

Omuz kaslarının farklı bölümlerini çalıştır: Ön, yan ve arka deltoid kaslarına yönelik egzersizleri dengeli şekilde programına dahil et.

Dinlenmeye zaman ayır: Kasların toparlanması için antrenmanlar arasında yeterli dinlenme süresi bırak.

Omuz antrenmanında daha fazla ağırlık kaldırmak her zaman daha iyi sonuç anlamına gelmez. Hareketleri doğru teknikle uygulamak, uygun ağırlık seçmek ve antrenman düzenini sürdürülebilir hale getirmek kas gelişimini destekleyen önemli adımlardır.

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