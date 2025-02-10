Bel, Boyun, Omurga Ağrıları Yaşayanlar İçin Core Egzersizleri

Core bölgemiz göğüs kafesinin alt bölümü ile kalça kemiği arasındaki bölge olarak adlandırılır. Buradaki kaslar dengenin ana kaynağıdır. Bizi sabit ve dik tutan kaslar burada bulunur. Günümüzde uzun süreli bilgisayar ve telefon kullanımı, uzun süre masa başında çalışmak, duruş bozukluklarına ve ağrılara sebep olur.

Core bölgesi nedir?

Karın, sırt ve pelvik bölgedeki kasları kapsar. Bu kaslar vücudun dengesini sağlamada, hareket kabiliyetini artırmasında önemli rol oynar.

Core bölgesi egzersizlerinin faydaları

Omurganın doğal hizasına gelmesine yardımcı olur ve duruş bozukluklarını düzeltir.

Vücudun üst ve alt kısmı arasındaki dengeyi sağlar.

Bel ve boyun ağrılarını giderir. Bu bölgelerdeki yükü hafifletir.

Temel core egzersizleri

1. Plank pozisyonu

Core kaslarını çalıştırmak için en etkili egzersizlerden biridir. Karın, sırt ve omuz kaslarını birleştirerek, vücudunuzu düz bir çizgi halinde tutmayı hedeflersiniz. Plank, omurgayı hizalamaya yardımcı olur ve duruşu düzeltir.

2. Mekik

Mekik, karın kaslarını çalıştıran bir egzersizdir. Sırt üstü yatarken başınızı ve omuzlarınızı yerden kaldırmaya çalışırsınız.

3. Bridge (Köprü)

Köprü hareketi, bel ve kalça kaslarını güçlendirirken core bölgesini de çalıştırır. Kalçanızı yukarı kaldırmak, sırt kaslarını destekler ve duruşu düzeltir.

4. Superman (Süpermen)

Bu egzersiz, sırt kaslarını güçlendirir ve core bölgesine etki eder. Aynı zamanda postürünüzü düzeltmek için faydalıdır.

5. Cat-Cow Stretch (Kedi-İnek Pozu)

Bu yoga hareketi, sırt ve karın kaslarını esnetir ve güçlendirir. Aynı zamanda omurgayı doğru hizalamaya yardımcı olur.

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