Köprü pozu nasıl yapılır?

Sırtüstü yere uzanın ve dizlerinizi bükerek ayak tabanlarınızı yere yerleştirin. Ayaklarınızı kalça genişliğinde açık tutun ve topuklarınızı kalçanıza çok uzak olmayacak şekilde konumlandırın.

Kollarınızı vücudunuzun iki yanında tutun. Nefes alırken ayaklardan güç alarak kalçanızı kontrollü şekilde yukarı kaldırın. Omuzlar ve ayaklar yerde kalırken gövdeyi rahat bir pozisyonda tutun.

Pozisyonu korurken nefesinizi düzenli şekilde sürdürün. Ardından omurgayı kontrollü biçimde yere indirerek başlangıç pozisyonuna dönün.

Köprü pozunun faydaları nelerdir?

Kalça kaslarını çalıştırır:

Kalçayı yukarı kaldırma hareketi, özellikle gluteus kaslarının aktif şekilde çalışmasına yardımcı olur.

Arka bacakları destekler:

Hamstring kasları da köprü pozisyonunda aktif olarak devreye girer. Bu nedenle poz, kalça ve arka bacak bölgesini birlikte çalıştırmak için kullanılabilir.

Core bölgesini aktive eder:

Hareket sırasında gövdeyi dengede tutmak için karın ve gövde çevresindeki kaslar aktif olur.

Omurga farkındalığını destekler:

Omurganın kontrollü şekilde hareket ettirilmesi, beden farkındalığının geliştirilmesine katkı sağlayabilir.

Kalça hareketliliğine katkı sağlayabilir:

Kalçanın kontrollü şekilde açılması, kalça çevresindeki hareket kapasitesinin desteklenmesine yardımcı olabilir.

Duruş ve vücut kontrolünü destekler:

Kalça, gövde ve bacakların birlikte çalışması, genel hareket kontrolünün geliştirilmesine katkı sağlayabilir.

Köprü pozunda nelere dikkat edilmeli?

Köprü pozunu yaparken hareketi belden değil, kalça ve gövde kontrolüyle gerçekleştirmeye odaklanmak önemlidir. Kalçayı gereğinden fazla yukarı kaldırarak bel bölgesini aşırı çukurlaştırmaktan kaçınılmalıdır.

Dizlerin dışa veya içe doğru kaçması yerine ayaklarla aynı doğrultuda tutulması, hareketin daha kontrollü yapılmasına yardımcı olur. Ayrıca boynu zorlamamak ve başı sağa sola çevirmemek gerekir.

Poz sırasında keskin ağrı veya belirgin rahatsızlık hissedilirse hareket bırakılmalıdır.

Kimler köprü pozunu yapabilir?

Köprü pozu, farklı seviyelere uyarlanabilen bir yoga hareketidir. Yeni başlayanlar hareketi kısa sürelerle ve daha küçük bir hareket açıklığıyla uygulayabilir. İlerleyen seviyelerde ise pozun süresi veya zorluk derecesi kontrollü şekilde artırılabilir.

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