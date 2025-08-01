Yaz akşamlarında zihni sakinleştiren mini meditasyonlar

Yaz akşamları çoğu zaman hareketli ve keyifli geçer ama günün sonunda zihni susturmak kolay olmayabilir. Yoğun bir günün ardından, birkaç dakikalık mini meditasyonlar hem bedeni hem de zihni rahatlatır.

İşte yaz akşamlarında uygulayabileceğin basit ama etkili meditasyon önerileri:

1. Nefes odaklı rahatlama

Bir sandalye ya da minder üzerinde dik otur. Burnundan derin bir nefes al (4 saniye), 2 saniye tut, ağzından yavaşça ver (6 saniye). Bunu 5 kez tekrarlayarak zihni yavaşlat.

2. Gün batımı farkındalığı

Gün batımını izlerken sadece renkleri, kokuları ve sesleri fark et. Hiçbir şeyi değiştirmeye çalışma, sadece olanı gözlemle.

3. Şükran meditasyonu

Gözlerini kapatıp bugün için minnettar olduğun 3 şeyi düşün. Küçük bile olsa, şükran hissi zihni huzura taşır.

4. Doğa sesleriyle gevşeme

Dalga, rüzgar ya da kuş sesi kaydı aç. Seslere odaklan, zihninden geçen düşünceleri akışına bırak.

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