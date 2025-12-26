Bileşik ve izolasyon egzersizleri arasındaki farklar

Antrenman programlarının temelini oluşturan egzersizler genel olarak bileşik ve izolasyon olmak üzere ikiye ayrılır. Bileşik egzersizler, aynı anda birden fazla eklem ve kas grubunun çalıştığı hareketlerdir. Squat, deadlift, bench press ve barfiks bu gruba örnek verilebilir. Bu tür egzersizler, kaslar arası koordinasyonu artırırken merkezi sinir sistemini de daha yoğun şekilde aktive eder. Sonuç olarak daha yüksek kalori harcaması ve fonksiyonel güç gelişimi sağlar.

İzolasyon egzersizleri ise tek bir kas grubunu hedef alarak çalışır. Biceps curl, leg extension veya lateral raise gibi hareketler kasın belirli bir bölümüne odaklanmayı mümkün kılar. Özellikle kas dengesizliklerinin giderilmesi, zayıf bölgelerin güçlendirilmesi ve kas şekillendirme süreçlerinde önemli rol oynar. Kasın bilinçli şekilde kasılıp gevşetilmesi, kas- zihin bağlantısını güçlendirir.

Kas aktivasyonu açısından bakıldığında, bileşik egzersizler genel kas kütlesini ve güç seviyesini art��rmada daha etkilidir. İzolasyon egzersizleri ise kasın hedeflenen bölümünde daha yüksek lokal aktivasyon sağlar. En verimli antrenman yaklaşımı, bu iki egzersiz türünü dengeli şekilde bir araya getirmektir. Böylece hem fonksiyonel güç hem de estetik kas gelişimi desteklenmiş olur.

👉🏼"KIŞA UYGUN FİT ÇORBALARLA İÇİNİZİ ISITIN" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...