Evde sırt güçlendirme hareketleri (kadınlara özel)

Günümüzde uzun süre oturmak, telefon ve bilgisayar kullanımı gibi alışkanlıklar üst sırt kaslarının zayıflamasına ve postür bozukluklarına yol açar. Özellikle kürek kemiği (skapula) çevresindeki kaslar yeterince aktif çalışmadığında omuzlar öne düşer ve sırt ağrıları ortaya çıkar.

Doğru egzersizlerle bu bölgeyi güçlendirmek, hem sağlıklı bir duruş hem de daha sıkı bir görünüm sağlar.

Üst sırt ve kürek kemiği neden önemlidir?



Dik duruşu destekler

Boyun ve omuz ağrılarını azaltır

Omuz stabilitesini artırır

Günlük hareketleri kolaylaştırır

Daha fit ve toparlanmış bir görünüm sağlar

Evde yapabileceğiniz etkili egzersizler



1. Ters melek (reverse snow angel)

Yüzüstü pozisyonda kollarınızı yukarıdan aşağıya doğru açıp kapatarak kürek kemiklerini sıkıştırın.

👉 Üst sırt kaslarını aktive eder ve duruşu düzeltir.

2. Duvar meleği (wall angel)

Sırtınızı duvara yaslayarak kollarınızı yukarı aşağı hareket ettirin.

👉 Omuz mobilitesini artırır ve kürek kemiği kontrolünü geliştirir.

3. Superman hareketi

Yüzüstü uzanarak aynı anda kolları ve bacakları kaldırın.

👉 Alt ve üst sırtı birlikte çalıştırır.

4. Direnç bandı ile row (çekiş)

Bir direnç bandını sabitleyip kendinize doğru çekin.

👉 Kürek kemiğini geriye çekmeyi öğretir ve sırtı güçlendirir.

5. T-raise hareketi

Yüzüstü pozisyonda kolları iki yana açarak kaldırın.

👉 Kürek kemiği çevresindeki kasları hedefler.

6. Face pull (band ile)

Direnç bandını yüz hizasına doğru çekin.

👉 Üst sırt ve arka omuz kaslarını etkili şekilde çalıştırır.

Egzersiz programı önerisi



Haftada 2–3 gün uygulanabilir

Her hareket: 10–15 tekrar

2–3 set şeklinde yapılabilir

👉 Başlangıç seviyesinde düşük tekrarlarla başlayıp zamanla artırmak daha sağlıklıdır.

Dikkat edilmesi gerekenler



Hareketleri kontrollü yapın

Kürek kemiklerini bilinçli şekilde sıkmaya odaklanın

Boynu sıkmamaya dikkat edin

Düzenli uygulama ile sonuç alın



