Çikolata zararlı mı? Diyetisyen Zehra Akın çikolata tüketimi hakkında merak edilenleri anlattı

Çikolata, beslenme düzeninde en çok tartışılan yiyeceklerden biri. Özellikle kilo vermeye çalışan kişiler, "Çikolata zararlı mı?", "Diyette çikolata yenir mi?" ve "Sütlü mü bitter mi tercih edilmeli?" sorularına yanıt arıyor.

Diyetisyen Zehra Akın, çikolata tüketimiyle ilgili değerlendirmesinde, beslenme düzeninde zaman zaman kişinin kendisini mutlu edecek yiyeceklere yer verilebileceğini söyledi.

Çikolata tamamen zararlı mı?



Çikolatanın tüketilip tüketilmemesi konusunda miktarın ve kişinin genel beslenme düzeninin önemli olduğuna dikkat çeken Akın, haftalık bir kaçamak yapmak isteyen kişilerin tercihlerini çikolatadan yana kullanabileceğini belirtti.

Akın, kişinin çikolata yemekten mutlu olması durumunda bunu beslenme düzenine kontrollü şekilde dahil edebileceğini ifade etti.

"Bitter çikolatayı daha çok öneriyoruz"

Çikolata tercihi konusunda bitter çikolatanın daha fazla önerildiğini belirten Zehra Akın, buna karşın kişinin sütlü çikolatayı tercih etmek istemesi durumunda da bunu tamamen yasaklamak yerine beslenme düzeninde değerlendirebileceğini söyledi.

Akın'ın yaklaşımına göre önemli olan, tek bir yiyeceği tamamen yasaklamak yerine kişinin sürdürülebilir bir beslenme düzeni oluşturabilmesi.

Ara öğünde çikolata yenir mi?



Diyetisyen Zehra Akın, ara öğünlerde normalde meyve, fındık ve badem gibi seçeneklere yer verdiğini belirterek, kişinin zaman zaman bu seçenekler yerine çikolata tüketebileceğini söyledi.

Akın, "Ben illa sütlü yiyeceğim, bu beni çok mutlu edecek" diyen kişilerin de tercihlerini tamamen dışlamamak gerektiğini ifade etti.

Sütlü çikolata mı, bitter çikolata mı?



Çikolata tercihinde bitter seçeneklerin daha sık önerildiğini belirten Akın, sütlü çikolata tüketmek isteyen kişilerin de bunu kontrollü bir kaçamak olarak değerlendirebileceğini aktardı.

Buradaki temel yaklaşım, çikolatanın tek başına "yasak" bir yiyecek olarak görülmemesi ve kişinin genel beslenme düzeni içerisindeki yerinin değerlendirilmesi.

Çikolata yerine şerbetli tatlı mı?

Zehra Akın, kişinin kendisini mutlu edecek bir kaçamak yapmak istemesi durumunda çikolatayı tercih edebileceğini belirterek, sütlü çikolata tercihinin de bazı durumlarda şerbetli bir tatlı tüketmeye kıyasla daha makul bir alternatif olabileceğini söyledi.

Ancak çikolatanın da yüksek enerji ve şeker içerebilen bir yiyecek olduğu, bu nedenle tüketim miktarının ve ürünün içeriğinin dikkate alınması gerektiği unutulmamalı.

Çikolata tüketirken nelere dikkat edilmeli?

Porsiyon miktarına dikkat edilmeli.

Mümkün olduğunda kakao oranı daha yüksek bitter çikolatalar tercih edilebilir.

Çikolatanın toplam beslenme düzenindeki yeri göz önünde bulundurulmalı.

Çikolata tüketimi "yasak" olarak görülmek yerine dengeli ve sürdürülebilir bir beslenme planı içerisinde değerlendirilebilir.

Çikolata tüketim sıklığı ve miktarı kişinin enerji ihtiyacına ve beslenme hedeflerine göre değişebilir.

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