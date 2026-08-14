Diyette ne sıklıkla tartılmalı? Diyetisyen İrem Tufan yanıtladı

Diyet yaparken tartılmak ne kadar önemli?

Diyet sürecinde tartı, kilo değişimini takip etmek için kullanılabilecek araçlardan biri olsa da tek başına ilerlemenin göstergesi değildir. Vücut ağırlığı; sıvı tutulumu, beslenme, egzersiz, bağırsak hareketleri ve gün içindeki değişiklikler nedeniyle kısa sürelerde farklılık gösterebilir.

Diyetisyen İrem Tufan, tartıya çok fazla önem veren bir diyetisyen olmadığını belirterek, özellikle spor yapan kişilerde yalnızca toplam vücut ağırlığına odaklanmanın doğru olmayabileceğine dikkat çekiyor.

Vücuttaki değişimin aynada, kıyafetlerin üzerindeki duruşta ve fiziksel performansta da görülebileceğini belirten Tufan, sporcularda ise yağ oranı ve kas kütlesinin toplam kilodan daha önemli olabileceğini ifade ediyor.

Tartıdaki rakam neden her gün değişiyor?

Bir günde alınan veya verilen kilonun tamamının yağ değişiminden kaynaklanması mümkün değildir. Vücuttaki sıvı miktarı ve diğer günlük değişkenler tartıdaki rakamın kısa sürede yükselip düşmesine neden olabilir.

Bu nedenle bir gün 300 gram fazla, birkaç gün sonra ise daha düşük bir sonuç görmek, diyetin işe yaramadığı anlamına gelmez.

Tufan, kilo kaybının genellikle tek seferde gerçekleşmediğini; süreç içerisinde rakamların zaman zaman yükselip azalabileceğini belirtiyor. Bu nedenle tartı sonucunu tek bir güne bakarak değerlendirmek yerine daha uzun bir zaman dilimine bakmak gerekiyor.

Her gün tartılmak doğru mu?

Her gün tartılmanın herkes için doğru veya yanlış olduğunu söylemek mümkün değil. Bazı kişiler günlük tartılmayı kilo kontrolünü sağlamak için kullanabilirken, bazı kişiler için tartı psikolojik bir stres kaynağı haline gelebiliyor.

Özellikle tartıda görülen küçük değişikliklerden olumsuz etkilenen, birkaç yüz gramlık artışı başarısızlık olarak değerlendiren kişilerin sık tartılması motivasyon kaybına neden olabilir.

Buna karşılık, tartıyı yalnızca bir takip aracı olarak gören ve sonuçları kişisel motivasyonunu olumsuz etkilemeden değerlendirebilen kişiler için daha sık tartılmak kilo kontrolüne yardımcı olabilir.

Tartılma sıklığı kişiye göre belirlenmeli

Diyetisyen İrem Tufan'a göre tartılma sıklığını belirlerken kişinin tartıya verdiği psikolojik tepki de dikkate alınmalı.

Tartı sonucundan kolayca etkilenen kişiler:

Tartıdaki küçük değişiklikler motivasyonu düşürüyor, kişinin kendisini başarısız hissetmesine veya beslenme düzenini gereksiz şekilde değiştirmesine neden oluyorsa daha seyrek tartılmak tercih edilebilir.

Tartıyı kontrol amacıyla kullanan kişiler:

Kişi tartıldığında aldığı sonucu sakin şekilde değerlendirebiliyor ve bu sonuç beslenme düzenini kontrol etmesine yardımcı oluyorsa haftada bir tartılabilir.

Burada önemli olan tartıdaki rakamın kişide nasıl bir davranış ve duygu oluşturduğudur.

Ne sıklıkla tartılmalı?

Tufan, kilo kontrolünü sağlayabilen kişilerde yaklaşık 10 günde bir veya iki haftada bir tartılmayı öneriyor. Bununla birlikte, tartılma sıklığının kişiye göre değişebileceğini belirtiyor.

Daha sık tartılmanın gerekli olduğu durumlarda ise haftada bir tartılmanın altında bir sıklığı genel olarak önermediğini ifade ediyor. Çünkü birkaç gün arayla yapılan tartımlar, vücuttaki doğal dalgalanmalar nedeniyle gerçek kilo değişimi hakkında yanıltıcı olabilir.

Sporcularda tartının önemi farklı olabilir

Tartının önemi kişinin yaptığı spora ve hedeflerine göre de değişebilir. Özellikle belirli bir kilo kategorisinde yarışan sporcular için vücut ağırlığının takip edilmesi performans ve müsabaka koşulları açısından kritik olabilir.

Bu nedenle sporcular için tartılma sıklığı, genel kilo kontrolü amacıyla diyet yapan kişilerden farklı değerlendirilebilir.

Kilo verirken sadece tartıya bakılmalı mı?

Hayır. Tartıdaki rakam, kilo verme sürecini değerlendirmek için kullanılabilecek göstergelerden yalnızca biridir.

Özellikle egzersiz yapan kişilerde vücut kompozisyonu, yağ oranı, kas kütlesi, kıyafetlerin üzerindeki değişim, fiziksel performans ve genel iyi oluş hali de takip edilebilir.

Bu yaklaşım, kişinin yalnızca günlük tartı sonucuna odaklanmasını ve küçük değişimleri gereğinden fazla önemsemesini önlemeye yardımcı olabilir.

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