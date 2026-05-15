Meyvedeki şeker zararlı mı? Tatlı ihtiyacı için doğru tercih ne olmalı?

Tatlı krizlerinde çoğu kişinin aklına aynı soru geliyor: "Şeker ihtiyacımı meyveden karşılasam zararlı olur mu?" Özellikle diyet yapan bireyler, meyvedeki doğal şekeri tüketmek konusunda çoğu zaman tereddüt yaşayabiliyor. Oysa uzmanlara göre burada önemli olan, şekeri tamamen hayatımızdan çıkarmaya çalışmak değil; doğru kaynaktan ve doğru porsiyonla tüketmek.

Meyve şekeri mi, paketli şeker mi?

Diyetisyen Zehra Akın, meyvelerin gereksiz yere "zararlı şeker" kategorisine sokulduğunu belirtiyor. Günlük yaşamda baklava, şerbetli tatlılar ve paketli atıştırmalıklar sık tüketilirken, meyve söz konusu olduğunda insanların daha çekimser davrandığını ifade ediyor.

Uzmanlara göre burada önemli olan "kötünün iyisini seçmek." Çünkü meyveler yalnızca şeker içermez; aynı zamanda lif, vitamin, mineral ve antioksidan bakımından da oldukça zengindir. Bu nedenle tatlı ihtiyacını doğal bir meyveyle karşılamak, işlenmiş şeker içeren ürünlere göre çok daha sağlıklı bir alternatiftir.

Meyveler tamamen masum mu?

Meyveler sağlıklı olsa da porsiyon kontrolü büyük önem taşıyor. Özellikle bazı meyveler daha yüksek karbonhidrat içeriğine sahip olduğu için kontrollü tüketilmeli. Diyetisyen Zehra Akın, meyvelere zaman zaman "karbonhidrat kaynağı" olarak da bakılması gerektiğini vurguluyor.

Örneğin egzersiz sonrasında tüketilen bir muz, enerji depolarının yenilenmesine ve toparlanmaya yardımcı olabilir. Bu nedenle meyve tüketiminin zamanı ve miktarı kişiye göre değişebilir.

Diyabeti olanlar hangi meyveleri tercih etmeli?

Herhangi bir sağlık problemi olmayan bireyler, uygun porsiyonlarla tüm meyveleri tüketebilir. Ancak diyabet gibi özel durumlarda seçim daha önemli hale geliyor.

Uzmanlar bu durumda glisemik indeksi daha düşük meyvelerin tercih edilmesini öneriyor. Örneğin:

Çok olgun muz yerine hafif yeşil muz tercih etmek

Kuru meyve yerine taze meyve tüketmek

Meyveyi tek başına değil, protein veya sağlıklı yağlarla birlikte tüketmek kan şekerinin daha dengeli seyretmesine yardımcı olabilir.

Meyve korkulacak bir besin değil

Tatlı ihtiyacını bastırmak için paketli ürünlere yönelmek yerine, doğal ve dengeli bir seçenek olarak meyveleri tercih etmek çok daha sağlıklı bir yaklaşım olabilir. Burada önemli olan nokta; porsiyon kontrolü, kişinin sağlık durumu ve doğru meyve seçimidir.

👉🏼"MEYVE ŞEKERİ ZARARLI MIDIR?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...