Uzun süre oturmanın vücuda etkilerini azaltan egzersizler

Modern yaşamda birçok kişi günün büyük bölümünü masa başında geçiriyor. Uzun süre hareketsiz oturmak zamanla kasların zayıflamasına, postür bozukluklarına ve eklem sertliğine neden olabilir. Özellikle boyun, omuz, sırt, bel ve kalça bölgesi bu durumdan en çok etkilenen alanlardır.

Düzenli yapılan basit egzersizler ise bu etkilerin azaltılmasına yardımcı olabilir.

Uzun süre oturmanın vücuda etkileri nelerdir?

Hareketsiz oturma alışkanlığı zamanla:

Omuzların öne düşmesine

Boyun gerginliğine

Bel ağrılarına

Kalça kaslarının zayıflamasına

Duruş bozukluklarına

Hareket kısıtlılığına

neden olabilir.

Bu nedenle gün içerisinde kısa hareket molaları vermek oldukça önemlidir.

1. Cat-cow hareketi

Cat-cow stretch omurga hareketliliğini artırmaya yardımcı olabilir.

Faydaları



Sırt ve bel bölgesini rahatlatabilir

Omurga mobilitesini destekler

Uzun süre oturmaya bağlı sertliği azaltabilir



2. Göğüs açıcı esneme hareketi

Uzun süre oturmak omuzların öne kapanmasına neden olabilir.

Nasıl yardımcı olur?



Göğüs kaslarını esnetebilir

Omuz hizasını destekleyebilir

Duruş farkındalığını artırabilir



3. Glute bridge (köprü egzersizi)

Glute bridge uzun süre oturmaya bağlı zayıflayan kalça kaslarını aktive etmeye yardımcı olabilir.

Faydaları



Kalça kaslarını güçlendirebilir

Bel desteğini artırabilir

Alt vücut stabilitesini destekleyebilir



4. Bird dog hareketi

Bird dog hem core bölgesini hem de postür kaslarını çalıştırır.

Faydaları



Dengeyi geliştirebilir

Omurga stabilitesini destekleyebilir

Bel çevresi kaslarını aktive edebilir



5. Boyun ve omuz mobilite çalışmaları

Masa başında çalışan kişilerde boyun sertliği oldukça yaygındır.

Öneriler



Yavaş boyun rotasyonları

Omuz çevirme hareketleri

Hafif esneme uygulamaları



Gün içinde hareket etmek neden önemli?

Sadece egzersiz yapmak değil, gün içinde sık sık hareket etmek de önemlidir.

Küçük ama etkili alışkanlıklar



Her 30–60 dakikada ayağa kalkmak

Kısa yürüyüşler yapmak

Merdiven kullanmak

Çalışırken postürü sık kontrol etmek

Egzersiz yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Hareketler kontrollü yapılmalı

Ağrı hissedildiğinde zorlanmamalı

Düzenli uygulanmalı

Nefes tutulmamalı



