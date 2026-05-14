Uzun süre oturmak; boyun, sırt, bel ve kalça bölgesinde sertlik, duruş bozukluğu ve kas dengesizliklerine neden olabilir. Gün içerisinde yapılan kısa egzersiz molaları ve düzenli hareket alışkanlığı, hareketsiz yaşamın olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir. Özellikle mobilite ve postür odaklı egzersizler masa başı çalışanlar için büyük önem taşır.

14 Mayıs 2026 14:34 Güncellenme: 14 Mayıs 2026 Perşembe 14:35
Uzun süre oturmanın vücuda etkilerini azaltan egzersizler

Modern yaşamda birçok kişi günün büyük bölümünü masa başında geçiriyor. Uzun süre hareketsiz oturmak zamanla kasların zayıflamasına, postür bozukluklarına ve eklem sertliğine neden olabilir. Özellikle boyun, omuz, sırt, bel ve kalça bölgesi bu durumdan en çok etkilenen alanlardır.

Düzenli yapılan basit egzersizler ise bu etkilerin azaltılmasına yardımcı olabilir.

Uzun süre oturmanın vücuda etkileri nelerdir?

Hareketsiz oturma alışkanlığı zamanla:

Omuzların öne düşmesine
Boyun gerginliğine
Bel ağrılarına
Kalça kaslarının zayıflamasına
Duruş bozukluklarına
Hareket kısıtlılığına

neden olabilir.

Bu nedenle gün içerisinde kısa hareket molaları vermek oldukça önemlidir.

1. Cat-cow hareketi

Cat-cow stretch omurga hareketliliğini artırmaya yardımcı olabilir.

Faydaları

Sırt ve bel bölgesini rahatlatabilir
Omurga mobilitesini destekler
Uzun süre oturmaya bağlı sertliği azaltabilir

2. Göğüs açıcı esneme hareketi

Uzun süre oturmak omuzların öne kapanmasına neden olabilir.

Nasıl yardımcı olur?

Göğüs kaslarını esnetebilir
Omuz hizasını destekleyebilir
Duruş farkındalığını artırabilir

3. Glute bridge (köprü egzersizi)

Glute bridge uzun süre oturmaya bağlı zayıflayan kalça kaslarını aktive etmeye yardımcı olabilir.

Faydaları

Kalça kaslarını güçlendirebilir
Bel desteğini artırabilir
Alt vücut stabilitesini destekleyebilir

4. Bird dog hareketi

Bird dog hem core bölgesini hem de postür kaslarını çalıştırır.

Faydaları

Dengeyi geliştirebilir
Omurga stabilitesini destekleyebilir
Bel çevresi kaslarını aktive edebilir

5. Boyun ve omuz mobilite çalışmaları

Masa başında çalışan kişilerde boyun sertliği oldukça yaygındır.

Öneriler

Yavaş boyun rotasyonları
Omuz çevirme hareketleri
Hafif esneme uygulamaları

Gün içinde hareket etmek neden önemli?

Sadece egzersiz yapmak değil, gün içinde sık sık hareket etmek de önemlidir.

Küçük ama etkili alışkanlıklar

Her 30–60 dakikada ayağa kalkmak
Kısa yürüyüşler yapmak
Merdiven kullanmak
Çalışırken postürü sık kontrol etmek
Egzersiz yaparken dikkat edilmesi gerekenler
Hareketler kontrollü yapılmalı
Ağrı hissedildiğinde zorlanmamalı
Düzenli uygulanmalı
Nefes tutulmamalı

