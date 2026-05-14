Uzun süre oturmanın vücuda etkilerini azaltan egzersizler

Modern yaşamda birçok kişi günün büyük bölümünü masa başında geçiriyor. Uzun süre hareketsiz oturmak zamanla kasların zayıflamasına, postür bozukluklarına ve eklem sertliğine neden olabilir. Özellikle boyun, omuz, sırt, bel ve kalça bölgesi bu durumdan en çok etkilenen alanlardır.
Düzenli yapılan basit egzersizler ise bu etkilerin azaltılmasına yardımcı olabilir.
Uzun süre oturmanın vücuda etkileri nelerdir?
Hareketsiz oturma alışkanlığı zamanla:
Omuzların öne düşmesine
Boyun gerginliğine
Bel ağrılarına
Kalça kaslarının zayıflamasına
Duruş bozukluklarına
Hareket kısıtlılığına
neden olabilir.
Bu nedenle gün içerisinde kısa hareket molaları vermek oldukça önemlidir.
1. Cat-cow hareketi
Cat-cow stretch omurga hareketliliğini artırmaya yardımcı olabilir.
Faydaları
Sırt ve bel bölgesini rahatlatabilir
Omurga mobilitesini destekler
Uzun süre oturmaya bağlı sertliği azaltabilir
2. Göğüs açıcı esneme hareketi
Uzun süre oturmak omuzların öne kapanmasına neden olabilir.
Nasıl yardımcı olur?
Göğüs kaslarını esnetebilir
Omuz hizasını destekleyebilir
Duruş farkındalığını artırabilir
3. Glute bridge (köprü egzersizi)
Glute bridge uzun süre oturmaya bağlı zayıflayan kalça kaslarını aktive etmeye yardımcı olabilir.
Faydaları
Kalça kaslarını güçlendirebilir
Bel desteğini artırabilir
Alt vücut stabilitesini destekleyebilir
4. Bird dog hareketi
Bird dog hem core bölgesini hem de postür kaslarını çalıştırır.
Faydaları
Dengeyi geliştirebilir
Omurga stabilitesini destekleyebilir
Bel çevresi kaslarını aktive edebilir
5. Boyun ve omuz mobilite çalışmaları
Masa başında çalışan kişilerde boyun sertliği oldukça yaygındır.
Öneriler
Yavaş boyun rotasyonları
Omuz çevirme hareketleri
Hafif esneme uygulamaları
Gün içinde hareket etmek neden önemli?
Sadece egzersiz yapmak değil, gün içinde sık sık hareket etmek de önemlidir.
Küçük ama etkili alışkanlıklar
Her 30–60 dakikada ayağa kalkmak
Kısa yürüyüşler yapmak
Merdiven kullanmak
Çalışırken postürü sık kontrol etmek
Egzersiz yaparken dikkat edilmesi gerekenler
Hareketler kontrollü yapılmalı
Ağrı hissedildiğinde zorlanmamalı
Düzenli uygulanmalı
Nefes tutulmamalı
