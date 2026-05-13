Bulk dönemi nasıl yapılmalı? Temiz bulk rehberi

Vücut geliştirme sürecinde kas kazanımı hedefleyen birçok kişi bulk dönemine girer. Ancak bulk denildiğinde akla gelen "ne bulursam yemek" yaklaşımı uzun vadede sağlıklı değildir. Aşırı kalori tüketimi gereksiz yağlanmaya, performans düşüşüne ve definasyon sürecinin zorlaşmasına neden olabilir.

Bu nedenle günümüzde birçok kişi "clean bulk" yani temiz bulk yaklaşımını tercih ediyor.

Temiz bulk nedir?

Temiz bulk; kontrollü kalori fazlası ile kas gelişimini desteklerken yağlanmayı minimumda tutmayı amaçlayan beslenme ve antrenman yaklaşımıdır.

Amaç:

Kas kütlesi artırmak

Güç kazanmak

Yağ oranını mümkün olduğunca kontrollü tutmak

Daha kaliteli kilo almak

Kalori fazlası kontrollü olmalı

Bulk döneminde en sık yapılan hata aşırı kalori almaktır.

Doğru yaklaşım

Genellikle günlük ihtiyacın üzerine kontrollü şekilde yaklaşık 200–400 kalori eklemek daha sürdürülebilir olabilir.

Aşırı kalori fazlası:

Gereksiz yağlanmaya

Sindirim problemlerine

Performans düşüşüne

neden olabilir.

Protein tüketimine dikkat edilmeli

Kas gelişimi için protein oldukça önemlidir.

Protein kaynakları

Yumurta

Tavuk

Balık

Yoğurt

Kefir

Kırmızı et

Baklagiller

Protein tüketimi gün içine dengeli şekilde yayılmalıdır.

Karbonhidrat korkusu doğru değil

Bulk döneminde karbonhidratlar enerji için önemli rol oynar.

Kaliteli karbonhidrat kaynakları



Yulaf

Pirinç

Patates

Tam tahıllar

Meyveler

Karbonhidratlar özellikle antrenman performansını destekleyebilir.

Sağlıklı yağ tüketimi unutulmamalı

Sağlıklı yağlar hormon dengesi açısından önemlidir.

Sağlıklı yağ kaynakları



Zeytinyağı

Avokado

Ceviz

Badem

Fındık

Progressive overload uygulanmalı

Kas gelişimi için sadece fazla yemek yeterli değildir. Antrenmanların da ilerleyici olması gerekir.



Progressive overload nedir?



Fitness'ta progressive overload; zamanla ağırlık, tekrar veya yoğunluğu kontrollü şekilde artırmak anlamına gelir.

Amaç



Kasları adapte olmaya zorlamak

Güç gelişimini desteklemek

Kas büyümesini teşvik etmek

Kardiyo tamamen bırakılmamalı

Bulk döneminde birçok kişi kardiyoyu tamamen keser. Ancak düşük seviyede kardiyo yapmak faydalı olabilir.

Faydaları



Kondisyonu korumaya yardımcı olabilir

Dolaşımı destekleyebilir

Yağ kontrolüne katkı sağlayabilir

Uyku ve toparlanma çok önemli

Kaslar antrenman sırasında değil, toparlanma sürecinde gelişir.

Dikkat edilmesi gerekenler



Yeterli uyku almak

Dinlenme günleri planlamak

Aşırı antrenmandan kaçınmak

Bulk döneminde yapılan yaygın hatalar

En sık görülen hatalar

Gereğinden fazla kalori almak

Protein yetersizliği

Kalitesiz besinlerle bulk yapmak

Çok sık "cheat meal" yapmak

Uyku düzenini ihmal etmek



👉🏼"DOĞADA SPOR YAPMANIN 5 ŞAŞIRTICI FAYDASI" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...