Bulk dönemi, kas kütlesini artırmak amacıyla kontrollü kalori fazlası oluşturulan bir süreçtir. Ancak yanlış uygulanan bulk dönemleri gereksiz yağlanmaya neden olabilir. Temiz bulk yaklaşımı ise kaliteli besinler, dengeli kalori artışı ve doğru antrenman planıyla kas gelişimini desteklerken yağlanmayı minimumda tutmayı hedefler.

Vücut Geliştirme Haberleri 13 Mayıs 2026 23:51 Güncellenme: 13 Mayıs 2026 Çarşamba 23:51
Bulk dönemi nasıl yapılmalı? Temiz bulk rehberi

Vücut geliştirme sürecinde kas kazanımı hedefleyen birçok kişi bulk dönemine girer. Ancak bulk denildiğinde akla gelen "ne bulursam yemek" yaklaşımı uzun vadede sağlıklı değildir. Aşırı kalori tüketimi gereksiz yağlanmaya, performans düşüşüne ve definasyon sürecinin zorlaşmasına neden olabilir.

Bu nedenle günümüzde birçok kişi "clean bulk" yani temiz bulk yaklaşımını tercih ediyor.

Temiz bulk nedir?

Temiz bulk; kontrollü kalori fazlası ile kas gelişimini desteklerken yağlanmayı minimumda tutmayı amaçlayan beslenme ve antrenman yaklaşımıdır.

Amaç:

Kas kütlesi artırmak
Güç kazanmak
Yağ oranını mümkün olduğunca kontrollü tutmak
Daha kaliteli kilo almak
Kalori fazlası kontrollü olmalı

Bulk döneminde en sık yapılan hata aşırı kalori almaktır.

Doğru yaklaşım

Genellikle günlük ihtiyacın üzerine kontrollü şekilde yaklaşık 200–400 kalori eklemek daha sürdürülebilir olabilir.

Aşırı kalori fazlası:

Gereksiz yağlanmaya
Sindirim problemlerine
Performans düşüşüne

neden olabilir.

Protein tüketimine dikkat edilmeli

Kas gelişimi için protein oldukça önemlidir.

Protein kaynakları
Yumurta
Tavuk
Balık
Yoğurt
Kefir
Kırmızı et
Baklagiller

Protein tüketimi gün içine dengeli şekilde yayılmalıdır.

Karbonhidrat korkusu doğru değil

Bulk döneminde karbonhidratlar enerji için önemli rol oynar.

Kaliteli karbonhidrat kaynakları

Yulaf
Pirinç
Patates
Tam tahıllar
Meyveler

Karbonhidratlar özellikle antrenman performansını destekleyebilir.

Sağlıklı yağ tüketimi unutulmamalı

Sağlıklı yağlar hormon dengesi açısından önemlidir.

Sağlıklı yağ kaynakları

Zeytinyağı
Avokado
Ceviz
Badem
Fındık
Progressive overload uygulanmalı

Kas gelişimi için sadece fazla yemek yeterli değildir. Antrenmanların da ilerleyici olması gerekir.

Progressive overload nedir?

Fitness'ta progressive overload; zamanla ağırlık, tekrar veya yoğunluğu kontrollü şekilde artırmak anlamına gelir.

Amaç

Kasları adapte olmaya zorlamak
Güç gelişimini desteklemek
Kas büyümesini teşvik etmek
Kardiyo tamamen bırakılmamalı

Bulk döneminde birçok kişi kardiyoyu tamamen keser. Ancak düşük seviyede kardiyo yapmak faydalı olabilir.

Faydaları

Kondisyonu korumaya yardımcı olabilir
Dolaşımı destekleyebilir
Yağ kontrolüne katkı sağlayabilir
Uyku ve toparlanma çok önemli

Kaslar antrenman sırasında değil, toparlanma sürecinde gelişir.

Dikkat edilmesi gerekenler

Yeterli uyku almak
Dinlenme günleri planlamak
Aşırı antrenmandan kaçınmak
Bulk döneminde yapılan yaygın hatalar
En sık görülen hatalar
Gereğinden fazla kalori almak
Protein yetersizliği
Kalitesiz besinlerle bulk yapmak
Çok sık "cheat meal" yapmak
Uyku düzenini ihmal etmek

