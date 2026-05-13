Bulk dönemi nasıl yapılmalı? Temiz bulk rehberi

Vücut geliştirme sürecinde kas kazanımı hedefleyen birçok kişi bulk dönemine girer. Ancak bulk denildiğinde akla gelen "ne bulursam yemek" yaklaşımı uzun vadede sağlıklı değildir. Aşırı kalori tüketimi gereksiz yağlanmaya, performans düşüşüne ve definasyon sürecinin zorlaşmasına neden olabilir.
Bu nedenle günümüzde birçok kişi "clean bulk" yani temiz bulk yaklaşımını tercih ediyor.
Temiz bulk nedir?
Temiz bulk; kontrollü kalori fazlası ile kas gelişimini desteklerken yağlanmayı minimumda tutmayı amaçlayan beslenme ve antrenman yaklaşımıdır.
Amaç:
Kas kütlesi artırmak
Güç kazanmak
Yağ oranını mümkün olduğunca kontrollü tutmak
Daha kaliteli kilo almak
Kalori fazlası kontrollü olmalı
Bulk döneminde en sık yapılan hata aşırı kalori almaktır.
Doğru yaklaşım
Genellikle günlük ihtiyacın üzerine kontrollü şekilde yaklaşık 200–400 kalori eklemek daha sürdürülebilir olabilir.
Aşırı kalori fazlası:
Gereksiz yağlanmaya
Sindirim problemlerine
Performans düşüşüne
neden olabilir.
Protein tüketimine dikkat edilmeli
Kas gelişimi için protein oldukça önemlidir.
Protein kaynakları
Yumurta
Tavuk
Balık
Yoğurt
Kefir
Kırmızı et
Baklagiller
Protein tüketimi gün içine dengeli şekilde yayılmalıdır.
Karbonhidrat korkusu doğru değil
Bulk döneminde karbonhidratlar enerji için önemli rol oynar.
Kaliteli karbonhidrat kaynakları
Yulaf
Pirinç
Patates
Tam tahıllar
Meyveler
Karbonhidratlar özellikle antrenman performansını destekleyebilir.
Sağlıklı yağ tüketimi unutulmamalı
Sağlıklı yağlar hormon dengesi açısından önemlidir.
Sağlıklı yağ kaynakları
Zeytinyağı
Avokado
Ceviz
Badem
Fındık
Progressive overload uygulanmalı
Kas gelişimi için sadece fazla yemek yeterli değildir. Antrenmanların da ilerleyici olması gerekir.
Progressive overload nedir?
Fitness'ta progressive overload; zamanla ağırlık, tekrar veya yoğunluğu kontrollü şekilde artırmak anlamına gelir.
Amaç
Kasları adapte olmaya zorlamak
Güç gelişimini desteklemek
Kas büyümesini teşvik etmek
Kardiyo tamamen bırakılmamalı
Bulk döneminde birçok kişi kardiyoyu tamamen keser. Ancak düşük seviyede kardiyo yapmak faydalı olabilir.
Faydaları
Kondisyonu korumaya yardımcı olabilir
Dolaşımı destekleyebilir
Yağ kontrolüne katkı sağlayabilir
Uyku ve toparlanma çok önemli
Kaslar antrenman sırasında değil, toparlanma sürecinde gelişir.
Dikkat edilmesi gerekenler
Yeterli uyku almak
Dinlenme günleri planlamak
Aşırı antrenmandan kaçınmak
Bulk döneminde yapılan yaygın hatalar
En sık görülen hatalar
Gereğinden fazla kalori almak
Protein yetersizliği
Kalitesiz besinlerle bulk yapmak
Çok sık "cheat meal" yapmak
Uyku düzenini ihmal etmek
