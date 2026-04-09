Judo antrenman programı nasıl olmalı?

Judo, sadece fiziksel güç değil; aynı zamanda denge, teknik, hız ve strateji gerektiren bir dövüş sporudur. Bu nedenle etkili bir judo antrenman programı, farklı bileşenleri bir araya getirerek sporcunun hem fiziksel hem de zihinsel gelişimini desteklemelidir.

İyi planlanmış bir judo programı; teknik çalışmalar, kondisyon antrenmanları, kuvvet egzersizleri ve esneklik çalışmalarını dengeli şekilde içermelidir.

judo antrenman programının temel bileşenleri

1. Isınma ve mobilite çalışmaları

Antrenmana başlamadan önce yapılan 10–15 dakikalık ısınma, sakatlık riskini azaltır ve performansı artırır. Hafif koşu, ip atlama ve eklem mobilite egzersizleri bu aşamada yer almalıdır.

2. Teknik antrenman (uchi-komi ve nage-komi)

Judo'nun temelini teknik çalışmalar oluşturur.

Uchi-komi: Tekniğin rakipsiz tekrar edilmesi

Nage-komi: Rakip ile birlikte teknik uygulama

Bu çalışmalar, hareketlerin doğru formda öğrenilmesini sağlar.

3. Randori (serbest çalışma)

Randori, judoda gerçek müsabaka simülasyonu olarak kabul edilir. Bu bölümde sporcular tekniklerini uygulayarak reflekslerini ve stratejilerini geliştirir.

4. Kuvvet ve kondisyon çalışmaları

Judo için fonksiyonel kuvvet oldukça önemlidir.

Vücut ağırlığı egzersizleri (şınav, squat, plank)

Patlayıcı güç çalışmaları

Kardiyo egzersizleri

Bu bölüm, dayanıklılığı ve performansı artırır.

5. Esneme ve soğuma

Antrenman sonunda yapılan esneme hareketleri kasların gevşemesine yardımcı olur ve sakatlık riskini azaltır.

Haftalık örnek judo antrenman programı

Pazartesi: Teknik + hafif randori

Çarşamba: Kuvvet + kondisyon

Cuma: Teknik + yoğun randori

Cumartesi: Esneklik + hafif teknik tekrar

Bu program, hem gelişim hem de toparlanma açısından dengeli bir yapı sunar.

judo antrenmanında dikkat edilmesi gerekenler

Teknik öğrenimi aceleye getirmeyin

Doğru formu korumaya özen gösterin

Dinlenme günlerini ihmal etmeyin

Beslenme ve uyku düzenine dikkat edin

Aşırı yüklenmeden kaçının

