Omurga hareketliliğini destekleyen günlük egzersizler

Modern yaşamın getirdiği uzun süreli oturma, hareketsizlik ve stres; omurga çevresindeki kasların sertleşmesine ve hareket kapasitesinin azalmasına neden olabilir. Gün içinde yapılan kısa mobilite egzersizleri ise omurganın daha rahat hareket etmesini destekleyebilir.

Omurga hareketliliği sadece esneklik değil; aynı zamanda dengeli hareket, duruş kontrolü ve günlük yaşam konforu açısından da önemlidir.

Omurga hareketliliği neden önemlidir?

Omurga, vücudun merkez destek sistemidir. Hareket kapasitesinin azalması:

Boyun ve sırt gerginliği

Bel bölgesinde sertlik hissi

Duruş bozuklukları

Hareket kısıtlılığı

gibi durumlara katkı sağlayabilir.

Düzenli mobilite çalışmaları ise vücudun daha akışkan ve kontrollü hareket etmesine yardımcı olabilir.

Günlük yapılabilecek omurga egzersizleri

Cat-cow hareketi

Omurgayı kontrollü şekilde yuvarlayıp açmaya yardımcı olur. Özellikle sabah sertliğini azaltmak için tercih edilebilir.

Thoracic rotation

Göğüs omurgasının hareketliliğini destekler. Masa başında çalışan kişiler için faydalı olabilir.

Child's pose

Sırt ve bel bölgesindeki gerginliği azaltmaya yardımcı olabilir.

Sırt üstü burgu

Omurganın rotasyon kapasitesini destekleyen rahatlatıcı bir mobilite hareketidir.

Pelvik tilt

Bel ve pelvis koordinasyonunu geliştirmeye yardımcı olabilir.

egzersiz yaparken nelere dikkat edilmeli?

Hareketler kontrollü yapılmalı

Ani zorlamalardan kaçınılmalı

Ağrı hissediliyorsa egzersiz durdurulmalı

Nefes kontrolü korunmalı

Düzenli uygulama hedeflenmeli

Mobilite çalışmalarında amaç, vücudu zorlamak değil hareket kalitesini desteklemektir.

Kimler için faydalı olabilir?

Omurga mobilite egzersizleri özellikle:

Uzun süre oturanlar

Masa başında çalışanlar

Gün içinde hareketsiz kalanlar

Egzersiz öncesi ısınmak isteyenler

Duruşunu geliştirmek isteyen kişiler için destekleyici olabilir.

👉🏼"SOMATİK DÜZENLEME NEDİR?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...