Duruş bozukluğu, vücudun doğal hizalanmasının değişmesiyle kas ve eklemlere binen yükün farklı bölgelere dağılmasına neden olabilir. Özellikle uzun süre masa başında çalışan, telefon veya bilgisayar karşısında zaman geçiren kişilerde başın öne doğru uzaması, omuzların yuvarlaklaşması ve sırtın kamburlaşması gibi duruş değişiklikleri görülebilir.

Bu pozisyonların uzun süre korunması bazı kasların sürekli gergin kalmasına, bazılarının ise yeterince aktif çalışmamasına yol açabilir. Bunun sonucunda boyun, omuz, sırt ve bel çevresinde ağrı, sertlik veya yorgunluk hissi ortaya çıkabilir.



Duruş bozukluğu hangi bölgelerde kas ağrısına neden olabilir?

Duruş değişiklikleri vücudun farklı bölgelerini etkileyebilir. Ağrının görüldüğü alan, kişinin hareket alışkanlıklarına ve kas dengesine göre değişebilir.

Boyun ve omuzlar: Başın uzun süre öne doğru eğilmesi, boyun ve omuz çevresindeki kasların daha fazla çalışmasına neden olabilir. Bu durum boyun sertliği, omuz gerginliği ve başın arka kısmına yayılan rahatsızlık hissiyle ilişkilendirilebilir.

Üst sırt bölgesi: Omuzların öne doğru yuvarlanması ve sırtın uzun süre kambur pozisyonda tutulması, kürek kemikleri çevresindeki kasların çalışma düzenini etkileyebilir. Özellikle uzun süre oturduktan sonra sırt bölgesinde ağrı ve gerginlik hissedilebilir.

Bel bölgesi: Uzun süre hareketsiz kalmak, uygun olmayan oturma pozisyonları ve gövde kontrolündeki yetersizlik bel çevresindeki kasların zorlanmasına katkıda bulunabilir. Bu durum bel bölgesinde sertlik ve rahatsızlık hissi oluşturabilir.



Duruş bozukluğuna bağlı kas ağrıları nasıl azaltılır?

Kas gerginliğini azaltmak ve hareket kabiliyetini desteklemek için günlük alışkanlıklarda bazı değişiklikler yapılabilir.

- Düzenli pozisyon değiştirin: Uzun süre aynı pozisyonda oturmak yerine gün içinde kısa hareket molaları verin.

- Sırt kaslarını güçlendirin: Kürek kemikleri çevresindeki kasları hedefleyen uygun kuvvet egzersizleri uygulayın.

- Boyun ve omuz hareketliliğini destekleyin: Kontrollü boyun ve omuz hareketleriyle uzun süreli hareketsizliğin etkilerini azaltmaya çalışın.

- Gövde kaslarını çalıştırın: Karın ve sırt kaslarını birlikte geliştiren egzersizlerle gövde kontrolünü destekleyin.

- Çalışma ortamınızı düzenleyin: Bilgisayar ekranını göz hizasına yaklaştırın ve ayaklarınızın yere rahatça basmasını sağlayın.



Duruş bozukluğunu düzeltmeye yardımcı egzersizler

Düzenli ve kontrollü egzersizler, duruşu destekleyen kasların güçlenmesine ve hareket kabiliyetinin gelişmesine yardımcı olabilir.

1. Chin Tuck (Çene Germe)

Dik oturun veya ayakta durun. Başınızı öne ya da arkaya eğmeden çenenizi hafifçe geriye doğru çekin. Birkaç saniye bekleyip gevşeyin. Bu hareket boyun çevresindeki kasların kontrolünü geliştirmeye yardımcı olur.

2. Scapular Retraction (Kürek Kemiklerini Yaklaştırma)

Dik pozisyonda durun. Omuzlarınızı yukarı kaldırmadan kürek kemiklerinizi birbirine doğru yaklaştırın. Birkaç saniye bekledikten sonra gevşeyin. Bu hareket üst sırt kaslarını çalıştırır.

3. Wall Angel (Duvar Meleği)

Sırtınızı duvara yaslayın. Dirseklerinizi bükerek kollarınızı duvara yerleştirin. Kollarınızı kontrollü şekilde yukarı ve aşağı hareket ettirin. Omuzlarınızı zorlamadan hareket açıklığınız kadar uygulayın.

4. Bird Dog

Dört ayak pozisyonunda başlayın. Bir kolunuzu ileri, karşı bacağınızı geriye doğru uzatın. Gövdenizin dönmesini önleyerek kısa süre bekleyin ve başlangıç pozisyonuna dönün. Ardından diğer tarafı tekrarlayın.

5. Göğüs Açma Esnetmesi

Ayakta dururken ellerinizi vücudunuzun arkasında birleştirin. Omuzlarınızı nazikçe geriye alarak göğüs bölgesinde hafif bir esneme hissedin. Birkaç saniye bekleyip başlangıç pozisyonuna dönün.



Kas ağrıları her zaman duruş bozukluğundan mı kaynaklanır?

Hayır. Kas ağrıları yalnızca duruş bozukluğuyla ilişkili değildir. Aşırı fiziksel yüklenme, hareketsizlik, kas zorlanmaları, uyku pozisyonu ve bazı sağlık sorunları da ağrıya neden olabilir.

Bu nedenle uzun süren, giderek artan veya günlük yaşamı etkileyen ağrılar yalnızca duruş bozukluğuna bağlanmamalıdır. Uyuşma, karıncalanma veya güç kaybı eşlik ediyorsa sağlık uzmanına başvurulmalıdır.

Duruşu iyileştirmek için tek bir ideal pozisyonda saatlerce kalmaya çalışmak yerine düzenli hareket etmek, kasları dengeli biçimde güçlendirmek ve günlük alışkanlıkları gözden geçirmek önemlidir.

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