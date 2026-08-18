Düzeltici egzersizler haftada kaç gün yapılmalı?

Düzeltici egzersizler; hareket kalitesini geliştirmek, kaslar arasındaki dengeyi desteklemek, mobilite ve stabiliteyi artırmak amacıyla egzersiz programlarına dahil edilebilir. Ancak bu hareketlerin haftada kaç gün yapılması gerektiği herkes için aynı değildir.

Genel olarak haftada 2-4 gün düzeltici egzersiz yapmak, düzenli bir rutin oluşturmak için uygun bir sıklık olabilir. Bazı düşük yoğunluklu hareketler ise kişinin ihtiyacına göre günlük rutine eklenebilir. Burada önemli olan yalnızca egzersiz sıklığı değil, hareketlerin doğru teknikle ve kontrollü şekilde uygulanmasıdır.

Düzeltici egzersizler her gün yapılabilir mi?

Her düzeltici egzersizin her gün yapılması gerekmez. Özellikle kuvvet gerektiren veya belirli kas gruplarını yoğun şekilde çalıştıran hareketlerde kasların toparlanması için zamana ihtiyaç vardır. Buna karşılık hafif mobilite, nefes ve hareket açıklığını destekleyen bazı egzersizler daha sık uygulanabilir.

Örneğin uzun süre masa başında çalışan bir kişi, gün içerisinde kısa mobilite molaları yapabilir. Ancak yoğun bir kuvvet egzersizinin her gün tekrarlanması yerine kasların toparlanmasına izin verilmesi daha uygun olabilir.

Düzeltici egzersizler ne zaman yapılmalı?

Düzeltici egzersizlerin zamanlaması hedefe göre değişebilir. Düşük yoğunluklu mobilite ve aktivasyon hareketleri antrenmandan önce uygulanabilir. Böylece antrenman sırasında gerçekleştirilecek hareketlere hazırlık sağlanabilir.

Bazı düzeltici egzersizler ise ana antrenmandan sonra veya ayrı bir egzersiz seansında yapılabilir. Özellikle hareket kalitesini geliştirmeye yönelik çalışmaların acele edilmeden, kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmesi önemlidir.

Ne kadar süre yapılmalı?

Düzeltici egzersizlerde uzun süre çalışmak her zaman daha iyi sonuç anlamına gelmez. İhtiyaca göre 10-20 dakikalık kısa seanslar bile düzenli uygulandığında egzersiz rutinine dahil edilebilir.

Burada amaç çok sayıda hareket yapmak yerine kişinin ihtiyacına uygun hareketleri doğru teknikle uygulamaktır. Düzenli olarak yapılan kısa çalışmalar, düzensiz ve uzun egzersiz seanslarından daha sürdürülebilir olabilir.

Gelişim nasıl takip edilmeli?

Düzeltici egzersizlerde ilerleme yalnızca ağırlık veya tekrar sayısıyla değerlendirilmez. Hareket açıklığının artması, egzersiz sırasında kontrolün gelişmesi, denge ve stabilitenin iyileşmesi gibi değişiklikler de gelişimin göstergesi olabilir.

Eğer belirgin ağrı, uyuşma, güç kaybı veya hareket kısıtlılığı varsa egzersizleri kendi başınıza artırmak yerine sağlık profesyoneline danışmak gerekir. Düzeltici egzersizler kişiye özel planlandığında daha güvenli ve etkili şekilde uygulanabilir.

Kısacası, düzeltici egzersizler için tek bir ideal sıklık yoktur. Genel olarak haftada 2-4 gün uygulanabilir; düşük yoğunluklu mobilite ve aktivasyon çalışmaları ise kişinin ihtiyacına göre daha sık yapılabilir. Önemli olan programın kişinin ihtiyaçlarına uygun olması ve hareketlerin doğru teknikle uygulanmasıdır.

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