Gövde rotasyonu için 4 hareket: Gövde hareketliliği egzersizleri

Gövde rotasyonu, vücudun üst bölümünü sağa ve sola çevirebilme becerisidir. Bu hareket; günlük yaşamda arkaya bakmak, yürürken kolları ve gövdeyi uyumlu kullanmak, spor sırasında yön değiştirmek gibi pek çok durumda rol oynar. Gövdenin dönme hareketi kısıtlı hissedildiğinde ise hareket açıklığını zorlamak yerine kontrollü ve rahat bir aralıkta çalışmak önemlidir.

Gövde rotasyonundaki kısıtlılık; omurga, kalça, omuz hareketliliği veya kas kontrolü gibi farklı etkenlerle ilişkili olabilir. Bu nedenle aşağıdaki egzersizler genel hareketlilik önerileridir; belirli bir sorunun tedavisi olarak değerlendirilmemelidir.

1. Oturarak gövde rotasyonu

Bu hareket, gövdeyi kontrollü şekilde sağa ve sola çevirmeye odaklanır.

Nasıl yapılır?

- Sandalyeye dik oturun ve ayaklarınızı yere basın.

- Kollarınızı göğsünüzün önünde çaprazlayın.

- Kalçanızı sabit tutarak gövdenizi rahatça sağa çevirin.

- Başlangıç pozisyonuna dönün ve aynı hareketi sola uygulayın.

Tekrar: Her iki yöne 6–8 kez

Dönüş sırasında hareketi belden zorlamak yerine gövdenizin rahatça hareket edebildiği aralıkta kalın.

2. Yan yatışta açık kitap hareketi

Açık kitap hareketi, göğüs omurgasının rotasyon hareketliliğini desteklemek amacıyla kullanılabilir.

Nasıl yapılır?

- Yan yatın ve dizlerinizi hafifçe bükerek üst üste yerleştirin.

- Kollarınızı öne doğru uzatıp avuç içlerinizi birleştirin.

- Üstteki kolunuzu yavaşça geriye doğru açın.

- Gövdenizin rahatça döndüğü noktada kısa süre bekleyin.

- Kolunuzu kontrollü biçimde başlangıç pozisyonuna getirin.

Tekrar: Her iki taraf için 6–8 kez

Dizlerinizin üst üste kalmasına dikkat edin. Hareketi omuzdan çekerek veya belinizi zorlayarak yapmayın.

3. Dört ayak pozisyonunda gövde rotasyonu

Bu hareket, gövdeyi hem döndürmeye hem de hareket sırasında kontrollü tutmaya yardımcı olabilir.

Nasıl yapılır?

- Elleriniz omuzlarınızın, dizleriniz kalçalarınızın altında olacak şekilde dört ayak pozisyonuna geçin.

- Bir elinizi başınızın arkasına yerleştirin.

- Dirseğinizi aşağıya, diğer kolunuza doğru yaklaştırın.

- Ardından dirseğinizi kontrollü biçimde yukarı ve yana doğru çevirin.

- Başlangıç pozisyonuna dönün.

Tekrar: Her iki taraf için 6–8 kez

Hareket sırasında belinizi aşırı çukurlaştırmamaya ve kalçalarınızı mümkün olduğunca sabit tutmaya çalışın.

4. Diz üstü pozisyonda kontrollü gövde dönüşü

Bu egzersiz, kalçaları sabit tutarak gövde rotasyonunu çalıştırmaya odaklanır.

Nasıl yapılır?

- Bir diziniz yerde, diğer ayağınız önde olacak şekilde yarım diz çökme pozisyonu alın.

- Gövdenizi dik tutun ve kollarınızı göğsünüzün önünde birleştirin.

- Kalçalarınızı öne bakacak şekilde sabitleyin.

- Gövdenizi öndeki bacağın yönüne doğru rahatça çevirin.

- Kontrollü şekilde başlangıç pozisyonuna dönün.

Tekrar: Her iki taraf için 5–6 kez

Diziniz rahatsız oluyorsa altına yumuşak bir destek koyabilir veya hareketi sandalyede oturarak uygulayabilirsiniz.

Gövde rotasyonu çalışırken nelere dikkat edilmeli?

- Hareketleri yavaş ve kontrollü yapın.

- Dönüş açısını zorlayarak artırmaya çalışmayın.

- Nefesinizi tutmayın; dönüş sırasında rahatça nefes verin.

- Hareket sırasında ağrı oluşursa egzersizi durdurun.

- Sağ ve sol taraf arasında fark hissediyorsanız bunu zorlayarak eşitlemeye çalışmayın.

Gövde rotasyonundaki kısıtlılık sürekli devam ediyorsa veya ağrı, uyuşma ya da karıncalanma eşlik ediyorsa bir fizyoterapist veya hekim tarafından değerlendirilmesi uygun olur.

Gövde hareketliliğini geliştirmek zaman alabilir

Gövde rotasyonunu geliştirmek için hareketleri düzenli ve rahat bir aralıkta uygulamak önemlidir. Amaç, her seferinde daha fazla dönmek değil; hareketi kontrollü, dengeli ve ağrısız şekilde yapabilmektir.

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