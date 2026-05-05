Omuz düşüklüğü için düzeltici egzersizler

Gün içinde uzun süre masa başında çalışmak, telefona eğilerek bakmak, yanlış antrenman alışkanlıkları ve postür bozuklukları zamanla omuz düşüklüğüne neden olabilir. Özellikle tek omzun daha aşağıda görünmesi, sırt ve boyun ağrılarıyla birlikte hareket kısıtlılığı oluşturabilir. Omuz düşüklüğünü düzeltmek için sadece kuvvet antrenmanı yapmak yeterli değildir. Doğru kasları aktive eden düzeltici egzersizler uygulamak gerekir.

Omuz düşüklüğünde genellikle göğüs kasları fazla gergin, sırt ve kürek kemiği çevresindeki kaslar ise zayıf olur. Bu nedenle hem esneme hem de güçlendirme egzersizleri birlikte uygulanmalıdır.

Omuz düşüklüğü için etkili düzeltici egzersizler



Duvar meleği

Sırtınızı duvara yaslayın. Belinizi aşırı boşluk bırakmadan sabitleyin. Kollarınızı "W" pozisyonunda duvara temas ettirip yukarı doğru kaldırın. Bu hareket omuz hizasını düzenlemeye ve sırt kaslarını aktive etmeye yardımcı olur.

Bant ile face pull

Direnç bandını yüz hizasına sabitleyin. Dirsekleri dışarı açarak bandı yüzünüze doğru çekin. Kürek kemiklerini birbirine yaklaştırmaya odaklanın. Özellikle arka omuz ve üst sırt kaslarını güçlendirir.

Scapula squeeze

Dik pozisyonda oturun veya ayakta durun. Omuzları yukarı kaldırmadan sadece kürek kemiklerini birbirine yaklaştırın. 5 saniye bekleyip bırakın. Gün içinde sık uygulanabilen basit ama etkili bir egzersizdir.

Kapı eşiği göğüs esnetmesi

Kollarınızı kapı kenarına yerleştirip gövdenizi hafif öne doğru verin. Göğüs kaslarının esnemesini hissedin. Gergin göğüs kasları omuzları öne ve aşağı çektiği için bu esneme önemlidir.

T-Y-I hareketleri

Yüzüstü pozisyonda veya eğimli bench üzerinde kollarınızı sırasıyla T, Y ve I harfleri şeklinde kaldırın. Bu hareketler sırtın üst bölgesini güçlendirerek omuz stabilitesini artırır.

Dead hang

Barfiks demirine kontrollü şekilde asılı kalın. Omuz eklemini rahatlatmaya, hareket açıklığını artırmaya ve postürü desteklemeye yardımcı olabilir. Ağrı varsa dikkatli uygulanmalıdır.

Omuz düşüklüğünü düzeltmek için nelere dikkat edilmeli?



Tek taraflı çanta taşımamaya özen gösterin.

Telefon ve bilgisayar kullanımında baş pozisyonunu kontrol edin.

Antrenmanlarda sadece göğüs değil sırt kaslarını da çalıştırın.

Gün içinde uzun süre aynı pozisyonda kalmayın.

Ağrı veya belirgin asimetri varsa uzman değerlendirmesi alın.

Düzenli uygulanan düzeltici egzersizler sayesinde omuz hizasında iyileşme sağlanabilir. Ancak kalıcı sonuç için postür alışkanlıklarını değiştirmek büyük önem taşır.



