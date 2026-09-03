Esneme hareketleri ne kadar süre yapılmalı?

Esneme hareketleri ne kadar sürmeli?

Esneme yaparken tek bir süre kuralından söz etmek doğru değildir. Özellikle statik esneme sırasında bir pozisyon, kaslarda hafif bir gerilme hissedilecek şekilde kontrollü olarak tutulur. Genel olarak bir esneme pozisyonunun 15–30 saniye kadar korunması uygun bir başlangıç noktası olabilir.

Yeni başlayan kişiler daha kısa sürelerle başlayabilir. Zaman içinde esneklik geliştikçe pozisyonun süresi ve tekrar sayısı kademeli olarak artırılabilir.

Her kas grubu ne kadar süre esnetilmeli?

Bir kas grubunu esnetirken önemli olan yalnızca süre değil, hareketin kontrollü ve ağrısız şekilde yapılmasıdır. Aynı kas grubu için esneme hareketi 1–4 tekrar uygulanabilir ve her tekrar arasında kısa bir süre dinlenilebilir.

Örneğin:

Başlangıç seviyesi: 15–20 saniye

Orta seviye: 20–30 saniye

Düzenli esneme yapanlar: 30 saniyeye kadar veya kişisel programa göre daha uzun

Esneme sırasında keskin veya yoğun bir ağrı hissediliyorsa hareket bırakılmalıdır.

Antrenmandan önce ve sonra esneme süresi farklı mı?

Evet. Dinamik esneme, özellikle antrenman öncesinde hareket açıklığını ve vücudun aktiviteye hazırlanmasını desteklemek amacıyla kullanılabilir. Bu tür esnemelerde pozisyon uzun süre sabit tutulmaz; hareketler kontrollü şekilde tekrarlanır.

Antrenman sonrasında ise statik esneme tercih edilebilir. Kaslar uygun şekilde esnetilir ve her pozisyon genellikle 15–30 saniye civarında tutulabilir.

Esneme yaparken nelere dikkat edilmeli?

Esneme sırasında hareketi zorlayarak daha fazla açılmaya çalışmak yerine, hafif ve kontrollü bir gerilme hedeflenmelidir. Nefes tutulmamalı, hareket sırasında ani ve sert yaylanmalardan kaçınılmalıdır.

Esnemenin amacı ağrı oluşturmak değil, hareket açıklığını desteklemektir. Bu nedenle kişinin mevcut esneklik düzeyine uygun hareket seçmesi önemlidir.

Her gün esneme yapılır mı?

Esneme, kişinin ihtiyacına ve yaptığı aktivitelere bağlı olarak günlük rutine dahil edilebilir. Özellikle uzun süre hareketsiz kalan kişilerde kısa esneme molaları hareket etmeyi destekleyebilir.

Ancak daha uzun ve yoğun esneme çalışmalarında vücudun verdiği tepkiler dikkate alınmalı ve aşırı zorlamadan kaçınılmalıdır.

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