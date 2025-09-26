Masa başında kan dolaşımını artıran basit hareketler

Gün boyu masa başında oturmak, kan dolaşımının yavaşlamasına ve bacak, sırt ya da boyun bölgesinde gerginliğe yol açabilir. Ancak kısa ve basit hareketlerle kan dolaşımınızı artırabilir, hem fiziksel hem zihinsel sağlığınızı destekleyebilirsiniz. İşte ofiste kolayca uygulayabileceğiniz bazı hareketler:

1. Ayak bileği çevirme

Sandalyenizde otururken ayak bileklerinizi daire şeklinde çevirin.

Her iki yönde 10-15 tekrar yapın.

Bacaklardaki kan dolaşımını canlandırır ve ödemi azaltır.

2. Bacak kaldırma

Dik otururken bir bacağınızı düz şekilde yukarı kaldırın, 5 saniye tutun, indirin.

Her bacak için 10 tekrar yapın.

Alt bacak ve uyluk kaslarını çalıştırarak kan akışını hızlandırır.

3. Omuz ve boyun hareketleri

Omuzlarınızı yukarı kaldırıp geriye ve aşağıya yuvarlayın.

Başınızı sağa ve sola yavaşça çevirin.

Boyun ve omuz kaslarını gevşetir, kan dolaşımını artırır.

4. Sandalyede gövde dönüşü

Dik oturun, sağ elinizi sol dizinize koyarak üst gövdenizi hafifçe sola döndürün.

5-10 saniye tutup diğer tarafı tekrarlayın.

Omurga hareketliliğini artırır ve kan akışını destekler.

5. Mini yürüyüşler

Mümkünse ofis içinde kısa bir tur atın veya 1-2 dakika ayakta dolaşın.

Bacak kaslarını aktif hale getirir ve genel dolaşımı artırır.

Bu hareketleri her saat başı birkaç dakika uygulamak, sadece kan dolaşımını iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda zihninizi de tazeler ve iş verimliliğinizi yükseltir.

