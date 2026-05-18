1 haftada fark yaratan evde egzersiz rutini

1 haftada gerçekten fark olur mu?
Evet, doğru planlanmış bir egzersiz rutiniyle 1 haftada vücudunda değişim hissetmeye başlarsın. Bu süreçte:
Kaslar aktive olur
Ödem azalabilir
Enerji seviyen yükselir
Vücut farkındalığın artar
Görsel değişim küçük olabilir ama hissedilen fark oldukça nettir.
Programın mantığı
Bu program:
Tüm vücut çalıştırır
Kardiyo + kuvvet kombinasyonu içerir
Kısa ama etkili seanslardan oluşur
Ekipmansız uygulanabilir
👉 Süre: günde 20–30 dakika
1 haftalık ev egzersiz planı
1. gün – Tüm vücut başlangıç
Squat – 12 tekrar
Push-up – 8–10 tekrar
Glute bridge – 15 tekrar
Plank – 30 saniye
👉 2–3 tur
2. gün – Kardiyo & core
Mountain climber – 20 tekrar
Jumping jack – 20 tekrar
Plank shoulder tap – 16 tekrar
Leg raise – 12 tekrar
👉 3 tur
3. gün – Alt vücut odak
Squat – 15 tekrar
Lunge – 10 tekrar (her bacak)
Glute bridge – 15 tekrar
Wall sit – 30 saniye
👉 3 tur
4. gün – Aktif dinlenme
Hafif yürüyüş
Esneme hareketleri (5–10 dk)
5. gün – Üst vücut
Push-up – 8–12 tekrar
Superman – 12 tekrar
Plank – 30–40 saniye
Triceps dips (sandalye ile) – 10 tekrar
👉 2–3 tur
6. gün – Yağ yakım & full body
Burpee – 8 tekrar
Mountain climber – 20 tekrar
Squat – 15 tekrar
Plank – 30 saniye
👉 3 tur
7. gün – Esneme & toparlanma
Tüm vücut esneme
Hafif mobilite çalışmaları
Daha hızlı sonuç almak için ipuçları
Hareketleri doğru formda yap
Set aralarında 30–60 saniye dinlen
Bol su iç
Basit ve dengeli beslenmeye dikkat et
Uykunu ihmal etme
Kimler için uygundur?
Yeni başlayanlar
Evde spor yapmak isteyenler
Kısa sürede motivasyon kazanmak isteyenler
Spor alışkanlığı oluşturmak isteyenler
1 haftanın sonunda ne beklemelisin?
Daha enerjik hissetme
Kaslarda hafif sıkılaşma
Daha iyi duruş
Egzersize karşı motivasyon artışı
