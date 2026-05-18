1 haftada fark yaratan evde egzersiz rutini

1 haftada gerçekten fark olur mu?

Evet, doğru planlanmış bir egzersiz rutiniyle 1 haftada vücudunda değişim hissetmeye başlarsın. Bu süreçte:

Kaslar aktive olur

Ödem azalabilir

Enerji seviyen yükselir

Vücut farkındalığın artar

Görsel değişim küçük olabilir ama hissedilen fark oldukça nettir.

Programın mantığı

Bu program:

Tüm vücut çalıştırır

Kardiyo + kuvvet kombinasyonu içerir

Kısa ama etkili seanslardan oluşur

Ekipmansız uygulanabilir

👉 Süre: günde 20–30 dakika

1 haftalık ev egzersiz planı



1. gün – Tüm vücut başlangıç



Squat – 12 tekrar

Push-up – 8–10 tekrar

Glute bridge – 15 tekrar

Plank – 30 saniye

👉 2–3 tur



2. gün – Kardiyo & core



Mountain climber – 20 tekrar

Jumping jack – 20 tekrar

Plank shoulder tap – 16 tekrar

Leg raise – 12 tekrar

👉 3 tur



3. gün – Alt vücut odak



Squat – 15 tekrar

Lunge – 10 tekrar (her bacak)

Glute bridge – 15 tekrar

Wall sit – 30 saniye

👉 3 tur



4. gün – Aktif dinlenme

Hafif yürüyüş

Esneme hareketleri (5–10 dk)



5. gün – Üst vücut

Push-up – 8–12 tekrar

Superman – 12 tekrar

Plank – 30–40 saniye

Triceps dips (sandalye ile) – 10 tekrar

👉 2–3 tur



6. gün – Yağ yakım & full body

Burpee – 8 tekrar

Mountain climber – 20 tekrar

Squat – 15 tekrar

Plank – 30 saniye

👉 3 tur



7. gün – Esneme & toparlanma

Tüm vücut esneme

Hafif mobilite çalışmaları

Daha hızlı sonuç almak için ipuçları

Hareketleri doğru formda yap

Set aralarında 30–60 saniye dinlen

Bol su iç

Basit ve dengeli beslenmeye dikkat et

Uykunu ihmal etme



Kimler için uygundur?



Yeni başlayanlar

Evde spor yapmak isteyenler

Kısa sürede motivasyon kazanmak isteyenler

Spor alışkanlığı oluşturmak isteyenler



1 haftanın sonunda ne beklemelisin?



Daha enerjik hissetme

Kaslarda hafif sıkılaşma

Daha iyi duruş

Egzersize karşı motivasyon artışı



