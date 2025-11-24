Evde spor yaparken yapılan 7 büyük hata ve doğrusu

Evde spor yapmak hem zaman kazandırır hem de düzenli alışkanlık kazanmayı kolaylaştırır. Ancak doğru egzersizi bile yanlış uygulamak, fayda yerine zarar verebilir. İşte evde spor yapanların sıkça düştüğü hatalar ve bunların doğrusu:

1. Isınmadan antrenmana başlamak

Soğuk kaslar daha kolay sakatlanır ve antrenman verimini düşürür.

Doğrusu: En az 5–7 dakika dinamik ısınma yaparak kalp atışını yükselt ve kasları harekete hazırla.

2. Telefona bakarak spor yapmak

Aralarda sosyal medya, mesaj ve bildirimler antrenmanı bölüyor ve kalori yakımını ciddi şekilde azaltıyor.

Doğrusu: Telefonu rahatsız etmeyin moduna al ve sadece antrenmana odaklan.

3. Yanlış form ile hareket yapmak

Hareketi yanlış yapmak, süreyi doldursa da hedef kası çalıştırmaz ve bel-boyun ağrılarına sebep olur.

Doğrusu: Yavaş ve kontrollü çalış, omurga hizasına dikkat et, gerekirse ayna karşısında yap.

4. Tek bir bölgeye odaklanmak

Sadece karın ya da bacak çalışmak vücut dengesini bozar ve gelişimi yavaşlatır.

Doğrusu: Haftalık programı tüm vücut kas gruplarını içerecek şekilde planla.

5. Çok hızlı sonuç beklemek

2–3 haftada vücudun tamamen değişmesini beklemek motivasyonu öldürür.

Doğrusu: Değişimin zaman aldığını kabul et, gelişimi fotoğraf ile takip et, ölçümleri haftalık yap.

6. Set aralarını aşırı uzun tutmak

3 dakika telefon başında oturulan her ara yağ yakımını ciddi şekilde düşürür.

Doğrusu: Set aralarını hedefe göre 45–90 saniye aralığında tut.

7. Soğuma ve esnemeyi atlamak

Esneme yapılmadığında kaslar sertleşir ve ertesi gün antrenman zorlaşır.

Doğrusu: 5 dakika soğuma ve 5 dakika esneme ile antrenmanı tamamla.

"ÜST VÜCUT GÜÇLENDİRİCİ 3 BASİT HAREKET" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...