Evdeki eşyalarla spor yapılır mı? Pratik egzersiz rehberi

Spor salonuna gidemediğiniz günlerde veya evde egzersiz yapmak istediğinizde ekipman eksikliği motivasyonunuzu düşürmesin. Evinizde bulunan basit eşyaları doğru şekilde kullanarak kuvvet, denge ve dayanıklılık çalışmalarınızı sürdürebilirsiniz. Önemli olan, hareketleri doğru teknikle yapmak ve kullandığınız eşyaların güvenli olduğundan emin olmaktır.

Evde spor yapmanın avantajları

Evde yapılan egzersizler;

Zamandan tasarruf sağlayabilir.

Düzenli hareket etme alışkanlığı kazandırabilir.

Spor salonuna gitme zorunluluğunu ortadan kaldırabilir.

Düşük maliyetle antrenman yapma imkânı sunabilir.

Günlük fiziksel aktiviteyi artırmaya yardımcı olabilir.

1. Su şişesi ile kol ve omuz egzersizleri

1 veya 1,5 litrelik su şişeleri hafif ağırlık olarak kullanılabilir.

Yapılabilecek hareketler:

Biceps curl

Omuz press

Yana omuz açışı

Ön omuz kaldırışı

Triceps extension

Başlangıç seviyesindeyseniz daha küçük hacimli şişeler tercih edebilirsiniz.

2. Sandalye ile alt vücut çalışmaları

Sağlam ve kaymayan bir sandalye birçok egzersizde destek görevi görebilir.

Deneyebileceğiniz hareketler:

Sandalyeye oturup kalkma (Chair Squat)

Step-up (uygun yükseklikte ve güvenliyse)

Bulgar split squat

Triceps dip

Oturarak diz kaldırma

Sandalyenin sabit olduğundan ve kaymadığından emin olun.

3. Sırt çantasını ağırlığa dönüştürün

İçine kitap, su şişesi veya benzeri ağırlıklar yerleştirerek sırt çantanızı direnç ekipmanı olarak kullanabilirsiniz.

Uygun hareketler:

Squat

Lunge

Deadlift

Kalça köprüsü

Good morning

Ağırlığı kontrollü şekilde artırmaya özen gösterin.

4. Havlu ile esneklik ve kuvvet çalışmaları

Basit bir havlu bile farklı egzersizlerde kullanılabilir.

Örnek uygulamalar:

Omuz mobilitesi çalışmaları

Hamstring esnetme

Göğüs açma hareketleri

İzometrik çekiş egzersizleri

Bu çalışmalar hareket açıklığını artırmaya yardımcı olabilir.

5. Merdiven basamağını kardiyo için değerlendirin

Evinizde güvenli bir basamak bulunuyorsa;

Step-up

Diz çekme

Tempo çalışmaları

gibi egzersizlerle kardiyovasküler dayanıklılığınızı destekleyebilirsiniz.

Diz veya eklem problemi olan kişiler için bu hareketler uygun olmayabilir. Böyle durumlarda uzman görüşü alınmalıdır.

6. Duvarı antrenman ekipmanı olarak kullanın

Duvar desteğiyle birçok güvenli egzersiz yapılabilir.

Örneğin;

Wall sit

Duvar şınavı

Baldır esnetme

Omuz mobilite çalışmaları

Özellikle başlangıç seviyesindeki bireyler için iyi bir alternatiftir.

Örnek 20 dakikalık ekipmansız ev antrenmanı

Her hareketi 40 saniye uygulayın, 20 saniye dinlenin.

Sandalyeye otur-kalk

Su şişesiyle omuz press

Sırt çantasıyla squat

Duvar şınavı

Havlu ile omuz esnetme

Plank

Tüm turu 2-3 kez tekrarlayabilirsiniz.

Evde spor yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Hareket öncesinde 5-10 dakika ısının.

Kullanacağınız eşyaların sağlam ve kaymaz olduğundan emin olun.

Hareketleri kontrollü uygulayın.

Nefesinizi tutmadan egzersiz yapın.

Ağrı hissederseniz antrenmanı sonlandırın.

Antrenman sonunda esneme hareketleri yapmayı ihmal etmeyin.

Kimler için uygundur?

Evdeki eşyalarla yapılan egzersizler;

Spora yeni başlayanlar,

Yoğun çalışma temposu nedeniyle spor salonuna gidemeyenler,

Evde aktif kalmak isteyenler,

Seyahat sırasında antrenmanını sürdürmek isteyenler

için pratik bir alternatif olabilir.

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