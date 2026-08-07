Masa başında çalışanlar için etkili sandalye esnemeleri

Bilgisayar başında geçirilen uzun saatler; boyun, omuz, sırt ve bel bölgesinde gerginlik oluşturabilir. Ayrıca hareketsiz kalmak kan dolaşımını yavaşlatarak yorgunluk hissini artırabilir. Neyse ki bunun için spor salonuna gitmenize gerek yok. Ofis sandalyesinde birkaç dakikada uygulayabileceğiniz basit esneme hareketleri, hem vücudunuzu rahatlatmaya hem de günün geri kalanına daha enerjik devam etmenize yardımcı olabilir.

Neden gün içinde esneme yapmalısınız?

Kısa süreli hareket molaları;

Kas gerginliğini azaltabilir.

Kan dolaşımını destekleyebilir.

Duruşu iyileştirmeye katkı sağlayabilir.

Konsantrasyonu artırabilir.

Gün sonunda hissedilen yorgunluğu azaltmaya yardımcı olabilir.

Her 45-60 dakikada bir 2-5 dakikalık hareket molası vermek, masa başında çalışanlar için faydalı bir alışkanlık olabilir.

1. Boyun esnetme

Başınızı yavaşça sağ omzunuza doğru eğin ve 15-20 saniye bekleyin. Aynı hareketi diğer tarafa uygulayın. Hareket boyunca omuzlarınızı aşağıda ve rahat tutmaya özen gösterin.

Faydası: Boyun kaslarındaki gerginliğin azalmasına yardımcı olabilir.

2. Omuz çevirme

Omuzlarınızı kulaklarınıza doğru kaldırın, ardından geriye doğru büyük daireler çizerek bırakın. 10 tekrar yaptıktan sonra yön değiştirin.

Faydası: Omuz çevresindeki sertliği azaltabilir ve hareket kabiliyetini artırabilir.

3. Oturarak göğüs açma

İki elinizi sırtınızın arkasında birleştirin veya sandalyenin arkasından destek alın. Göğsünüzü hafifçe öne doğru açarken kürek kemiklerinizi birbirine yaklaştırın.

Faydası: Bilgisayar başında oluşan öne kapanık duruşu dengelemeye yardımcı olabilir.

4. Oturarak omurga döndürme

Dik oturun. Sağ elinizi sol dizinize, sol elinizi sandalyenin arkasına yerleştirerek gövdenizi yavaşça sola çevirin. 15-20 saniye bekledikten sonra diğer tarafa geçin.

Faydası: Sırt ve bel bölgesindeki gerginliğin azalmasına katkı sağlayabilir.

5. Bilek ve parmak esnetme

Bir kolunuzu öne uzatın. Diğer elinizle parmaklarınızı hafifçe geriye doğru çekin. Daha sonra avuç içinizi aşağı çevirerek aynı hareketi uygulayın.

Faydası: Klavye ve fare kullanımına bağlı oluşabilecek bilek sertliğini azaltmaya yardımcı olabilir.

6. Diz kaldırma hareketi

Sandalyede dik otururken bir dizinizi göğsünüze doğru kaldırın, birkaç saniye bekleyin ve indirin. Diğer bacakla tekrarlayın.

Faydası: Kalça çevresindeki hareketliliği artırabilir ve kan dolaşımını destekleyebilir.

7. Ayak bileği çevirme

Bir ayağınızı hafifçe yerden kaldırarak ayak bileğinizi saat yönünde ve ters yönde 10'ar kez çevirin. Ardından diğer ayağa geçin.

Faydası: Uzun süre oturmaya bağlı dolaşımın desteklenmesine yardımcı olabilir.

Esneme yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Hareketleri yavaş ve kontrollü uygulayın.

Nefesinizi tutmamaya özen gösterin.

Ağrı hissederseniz hareketi sonlandırın.

Esneme sırasında zorlama yerine rahatlama hissine odaklanın.

Gün içinde düzenli aralıklarla tekrar edin.

Daha enerjik bir çalışma günü için küçük molalar verin.

Sadece birkaç dakikalık esneme molaları bile hem fiziksel hem de zihinsel olarak kendinizi daha iyi hissetmenize katkı sağlayabilir. Mümkünse kısa yürüyüşler yapmak, su içmek ve ekrandan birkaç dakika uzaklaşmak da bu molaları daha verimli hale getirecektir.